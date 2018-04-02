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В Татарстане прошли переговоры по выставкам на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к 2020 г.
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В Татарстане прошли переговоры по выставкам на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к 2020 г. 

ТАСС 48 минут назад
ТАСС, 2 апрель. Переговоры между представителями АО «Уральский выставочный центр» и подразделений Frankfurt Messe в России и Китае по вопросам организации выставочных мероприятий на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к 2020 году состоялись в Казани в рамках международного форума автомобилестроения TIAF. Об этом в понедельник сообщили в управлении маркетинга и PR Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).
"29 марта 2018 г. в рамках в Казани состоялись переговоры представителей АО «Уральский выставочный центр» и подразделений Frankfurt Messe в России и Китае по вопросам организации выставочных мероприятий на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к 2020 г. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по направлениям «машиностроение» и «транспорт и логистика». Германским коллегам были представлены материалы отраслевого анализа рынка Уральского экономического региона и прогнозы его изменений в среднесрочном горизонте", — говорится в сообщении.
Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов добавил, что согласно данным исследования, которое проводила КРСУ, регион является одним из крупнейших потребителей в РФ строительной техники и спецтранспорта. «Мы уверены, что Свердловская область идеальное место, где ведущие производители смогут достойно и эффективно представить новинки в данных отраслях», — сказал он.
В управлении добавили, что немецкая сторона проявила большую заинтересованность к площадке и стороны договорились о продолжении переговоров в июле в ходе IX Международной выставки и форума «ИННОПРОМ-2018» (14+).
Messe Frankfurt GmbH — опытнейший и старейший выставочный организатор Германии, история существования которого насчитывает более восьми столетий. В России Мессе Франкфурт осуществляет свою деятельность с 2002 года. Компания обеспечивает рынок специализированными выставочными мероприятиями для технических, текстильных отраслей и отрасли потребительских товаров, способствует выходу российских компаний на международные рынки и открывает для иностранных компаний перспективный рынок России.
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