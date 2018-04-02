В Татарстане прошли переговоры по выставкам на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к 2020 г.

ТАСС , 2 апрель. Переговоры между представителями АО «Уральский выставочный центр» и подразделений Frankfurt Messe в России Китае по вопросам организации выставочных мероприятий на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к 2020 году состоялись в Казани в рамках международного форума автомобилестроения TIAF. Об этом в понедельник сообщили в управлении маркетинга и PR Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

"29 марта 2018 г. в рамках в Казани состоялись переговоры представителей АО «Уральский выставочный центр» и подразделений Frankfurt Messe в России и Китае по вопросам организации выставочных мероприятий на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» к 2020 г. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по направлениям «машиностроение» и «транспорт и логистика». Германским коллегам были представлены материалы отраслевого анализа рынка Уральского экономического региона и прогнозы его изменений в среднесрочном горизонте", — говорится в сообщении.

Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов добавил, что согласно данным исследования, которое проводила КРСУ, регион является одним из крупнейших потребителей в РФ строительной техники и спецтранспорта. «Мы уверены, что Свердловская область идеальное место, где ведущие производители смогут достойно и эффективно представить новинки в данных отраслях», — сказал он.

В управлении добавили, что немецкая сторона проявила большую заинтересованность к площадке и стороны договорились о продолжении переговоров в июле в ходе IX Международной выставки и форума «ИННОПРОМ-2018» (14+).