Памятную доску установили в храме Пророка Илии в Черкизове 

Памятную доску в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской установили в храме пророка Илии в Черкизове.
Это важное событие свершилось в воскресенье, 1 апреля. Открыл и освятил мемориальную доску настоятель храма пророка Илии в Черкизове, заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов). Произошло это после Божественной литургии.
Мемориальная доска станет важным напоминанием не только о духовном подвиге отдельных священнослужителей, но и о всех тех, кто претерпел мучения и испытания за свою веру.
На мемориальной доске увековечили память трех священнослужителей, судьбы которых тесно связаны с храмом Пророка Илии в Черкизове. Это митрополит Киевский (Богоявленский) Владимир, первый архиерей Русской Церкви, убитый революционерами; архиепископ Можайский Димитрий (Добросердов), живший при храме, а также клирик Илиинского храма в 1930-1934 годах протоиерей Александр Соколов.
Митрополит Владимир (Богоявленский) внес большой вклад в развитие храма в годы своего служения на Московской архиерейской кафедре, с 1898 по 1912 гг. Старое здание храма при нем реконструировали, сделали внутреннюю роспись, выстроили изящную шатровую колокольню. После этого святитель Владимир был назначен на Киевскую кафедру — и там был убит революционными солдатами 7 февраля 1918 года у стен Киево-Печерской Лавры. Он стал первым священномучеником ХХ века из числа иерархов Русской Православной Церкви.
Священномученик Димитрий (Добросердов), архиепископ Можайский был назначен викарием Московской епархии в 1934 году — тогда он и попал в Черкизово. Он жил в сторожке при храме три года, преследуемый властями — до ареста 21 октября 1937 года. Архиепископа Дмитрия расстреляли на Бутовском полигоне и захоронили в общей могиле.
Протоиерей Александр Соколов служил в Иниинском храме в самые тяжелые для церкви годы. Его назначили сюда в 1930 году. За четыре года власти сделали его дальнейшее служение невыносимым, и он в полной нищете и страхе уехал в сельский приход под Дмитровом. Там его задержали зимой 1938 года. Он был расстрелян — почти без следствия, после месяца пыток в Таганском централе.