Памятную доску установили в храме Пророка Илии в Черкизове

Памятную доску в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской установили в храме пророка Илии в Черкизове.

Это важное событие свершилось в воскресенье, 1 апреля. Открыл и освятил мемориальную доску настоятель храма пророка Илии в Черкизове, заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов). Произошло это после Божественной литургии.

Мемориальная доска станет важным напоминанием не только о духовном подвиге отдельных священнослужителей, но и о всех тех, кто претерпел мучения и испытания за свою веру.

Митрополит Владимир (Богоявленский) внес большой вклад в развитие храма в годы своего служения на Московской архиерейской кафедре, с 1898 по 1912 гг. Старое здание храма при нем реконструировали, сделали внутреннюю роспись, выстроили изящную шатровую колокольню. После этого святитель Владимир был назначен на Киевскую кафедру — и там был убит революционными солдатами 7 февраля 1918 года у стен Киево-Печерской Лавры. Он стал первым священномучеником ХХ века из числа иерархов Русской Православной Церкви.

Священномученик Димитрий (Добросердов), архиепископ Можайский был назначен викарием Московской епархии в 1934 году — тогда он и попал в Черкизово . Он жил в сторожке при храме три года, преследуемый властями — до ареста 21 октября 1937 года. Архиепископа Дмитрия расстреляли на Бутовском полигоне и захоронили в общей могиле.