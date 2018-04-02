Бутылка с камерой: хитроумное устройство, чтобы сдать экзамен на права

Неудачные попытки сдать на права довели изобретателя до ареста — он был задержан местной полицией за подозрение в использовании технологий для незаконного прохождения теоретического экзамена по Правилам дорожного движения. Смекалистый товарищ оснащал пластиковые бутылки, которые разрешается брать на экзамен, миниатюрными камерами. Дальше — классика жанра: фотографии экзаменационных вопросов пересылались помощнику, который подсказывал правильный ответ в наушник. Но как и в советской комедии, из хитроумного плана ничего не вышло.

Экзаменатор из Министерства транспорта заподозрил неладное — мужчина постоянно вертел в руках бутылку с соком — и вызвал полицию. Интересно, что правоохранители ранее задержали как минимум двоих человек, использовавших подобные емкости с двойным дном. В Израиле подобные правонарушения грозят последствиями — по данным NEWSru Israel, задержанный предстанет перед судом, и полиция собирается настаивать на продлении его срока содержания под стражей.

Подобный способ сдачи экзаменов практикуется и в России . Жительница столицы однажды пыталась пройти тест на знание теории, используя «высокие технологии» — миникамеру и беспроводной наушник. Визуальную информацию она отправляла «подельникам», предложившим услуги за 10 тысяч рублей. Но и здесь план не сработал: экзаменатор обратил внимание на странное поведение девушки.

Фото: Пресс-служба полиции Израиля