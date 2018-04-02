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Виталий v1lat Волочай: мы не ссорились с RuHub
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Виталий v1lat Волочай: мы не ссорились с RuHub 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший комментатор студии RuHub Виталий v1lat Волочай на своём канале в «Телеграм» заявил, что, возможно, будет привлекаться компанией для работы на турнирах.
«Мы не поссорились, никто никого не увольнял и не уходил со скандалом. RuHub, возможно, будет меня приглашать на какие-то события, я буду приезжать и работать. Точно так же я, возможно, буду появляться в других проектах, студиях, играх, шоу и так далее», — сказал Виталий.
Также v1lat рассказал о причинах своего ухода из RuHub.
«Это никак не связано с продажей холдинга. В RuHub никогда и никто не смотрел в паспорт. Это связано больше с логистикой и трудностями путешествий между Киевом и Москвой. Иван Faker и Витя GodHunt живут на Украине, но продолжают работать на RuHub, хотя, как вы сами заметили, делать это ежедневно невозможно», — заявил Виталий Волочай.
1 апреля стало известно, что Виталий v1lat Волочай и операционный директор RuHub Андрей x3m4eg Григорьев покинули компанию.
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