Ещё
Виталий «v1lat» Волочай: Мы не поссорились, никто никого не увольнял и не уходил со скандалом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виталий «v1lat» Волочай: Мы не поссорились, никто никого не увольнял и не уходил со скандалом 

Советский спорт 50 минут назад
— Новость о том, что ты и x3m4eg ушли из Рухаба — это правда или 1-апрельская шутка?
— Это правда. Мы договорились с Рухабом, что работаем до 31 марта как штатные сотрудники, поэтому анонс был 1 апреля
— Что значит «Вилат будет работать на некоторых проектах Рухаба как приглашенный „гость“?
— Это значит, что мы не поссорились, никто никого не увольнял, и никто не уходил со скандалом. Рухаб возможно будет меня приглашать на какие-то события, я буду приезжать и работать. Точно так же я, возможно, буду появляться в других проектах, студиях, играх, шоу и так далее.
— Будешь ли ты комментировать Эпицентр?
— Если Epic Esport Events меня пригласят, то да, конечно же, я буду работать на Эпицентре. Это один из любимейших ивентов в календаре, и я всегда рад на нем поработать.
— Будешь ли ты комментировать The International?
— Смотреть прошлый ответ. Если Валве позовут — конечно буду.
— Ты вернулся на Старладдер?
— Нет, и не планирую.
1 апреля стало известно, что Виталий „v1lat“ Волочай и Андрей „x3m4eg“ Григорьев покидают штат студии RuHub.
Источник
Советский спорт: последние новости
Антон Шипулин – о трагедии в Кемерово: Такой ужас просто не укладывается в голове Школьные выпускные могут отменить из-за чемпионата мира Россия - Франция. Фанаты вывесили баннер в поддержку пострадавших в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России472
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому17
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля181
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан63
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение