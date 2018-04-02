Виталий «v1lat» Волочай: Мы не поссорились, никто никого не увольнял и не уходил со скандалом 

— Новость о том, что ты и x3m4eg ушли из Рухаба — это правда или 1-апрельская шутка?
— Это правда. Мы договорились с Рухабом, что работаем до 31 марта как штатные сотрудники, поэтому анонс был 1 апреля
— Что значит «Вилат будет работать на некоторых проектах Рухаба как приглашенный „гость“?
— Это значит, что мы не поссорились, никто никого не увольнял, и никто не уходил со скандалом. Рухаб возможно будет меня приглашать на какие-то события, я буду приезжать и работать. Точно так же я, возможно, буду появляться в других проектах, студиях, играх, шоу и так далее.
— Будешь ли ты комментировать Эпицентр?
— Если Epic Esport Events меня пригласят, то да, конечно же, я буду работать на Эпицентре. Это один из любимейших ивентов в календаре, и я всегда рад на нем поработать.
— Будешь ли ты комментировать The International?
— Смотреть прошлый ответ. Если Валве позовут — конечно буду.
— Ты вернулся на Старладдер?
— Нет, и не планирую.
1 апреля стало известно, что Виталий „v1lat“ Волочай и Андрей „x3m4eg“ Григорьев покидают штат студии RuHub.
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