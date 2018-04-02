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Деньги за первенца: в Башкири прокуратура добилась выплат для молодой семьи
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Деньги за первенца: в Башкири прокуратура добилась выплат для молодой семьи 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Молодая семья с младенцем на руках обратилась в прокуратуру после того, как им не выдали денежный сертификат за рождение первенца. Молодожены надеялись с помощью него улучшить жилищные условиях.
По указу главы республики, супруги до 35 лет, признанные нуждающимися в жилье, могут получить от государства 300 тысяч рублей. Молодожены из Илишевского района как раз подходили под эти условия — они жили с шестью родственниками в крохотном доме. Все документы после рождения ребенка собрали, подали в Госстрой, где в течение месяца должны были выдать деньги.
— Чиновники незаконно отказали паре с новорожденным, необоснованно затребовав дополнительную справку. Прокуроры внесли руководителю госкомитета по строительству представление, после которого начальника отдела и специалиста привлекли к дисциплинарной ответственности, — рассказали сотрудники республиканской прокуратуры.
Супружеская пара после четырех месяц мытарств все же получила положенные деньги.
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