Деньги за первенца: в Башкири прокуратура добилась выплат для молодой семьи

Молодая семья с младенцем на руках обратилась в прокуратуру после того, как им не выдали денежный сертификат за рождение первенца. Молодожены надеялись с помощью него улучшить жилищные условиях.

По указу главы республики, супруги до 35 лет, признанные нуждающимися в жилье, могут получить от государства 300 тысяч рублей. Молодожены из Илишевского района как раз подходили под эти условия — они жили с шестью родственниками в крохотном доме. Все документы после рождения ребенка собрали, подали в Госстрой , где в течение месяца должны были выдать деньги.

— Чиновники незаконно отказали паре с новорожденным, необоснованно затребовав дополнительную справку. Прокуроры внесли руководителю госкомитета по строительству представление, после которого начальника отдела и специалиста привлекли к дисциплинарной ответственности, — рассказали сотрудники республиканской прокуратуры.

Супружеская пара после четырех месяц мытарств все же получила положенные деньги.