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Левин прокомментировал законопроект о блокировке сайтов с клеветой
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Левин прокомментировал законопроект о блокировке сайтов с клеветой 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Внесённая на рассмотрение Госдумы инициатива о блокировке сайтов с клеветой имеет технический характер и предназначена для устранения неопределённостей в правоприменении законодательства при исполнении судебных решений по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Соответствующее мнение озвучил председатель Комитета палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, сообщается на сайте структуры.
По его словам, задачи профильного Комитета, выступающего в качестве соисполнителя по реализации законопроекта, заключаются в корректном совмещении формулировки закона «Об исполнительном производстве» с текстом закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который относится к ведению Комитета. ​
Ранее в понедельник на рассмотрение нижней палаты группой депутатов во главе с Василием Пискаревым был внесён законопроект «О блокировке сайтов с клеветой».
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