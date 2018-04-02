Левин прокомментировал законопроект о блокировке сайтов с клеветой

Внесённая на рассмотрение Госдумы инициатива о блокировке сайтов с клеветой имеет технический характер и предназначена для устранения неопределённостей в правоприменении законодательства при исполнении судебных решений по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующее мнение озвучил председатель Комитета палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин , сообщается на сайте структуры.

По его словам, задачи профильного Комитета, выступающего в качестве соисполнителя по реализации законопроекта, заключаются в корректном совмещении формулировки закона «Об исполнительном производстве» с текстом закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который относится к ведению Комитета. ​