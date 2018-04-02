Инвалидов спросят, насколько для них доступны общественные здания 

Также в карельской столице возле поликлиники №3 может появиться стоянка для инвалидов, а на входе в Дом культуры — пандус.
На заседании координационного Совета по делам инвалидов при главе города специалисты рассмотрели вопросы выполнения мероприятий «дорожной карты» по улучшению досягаемости объектов и муниципальных услуг для маломобильных горожан.
Как отметила начальник управления социальной защиты Елена Малышева, руководители общественных организаций (КРОО «Поможем нашим детям», АНО «Особая семья», КРОО «Петросино») обратили внимание специалистов на необходимость привлечения экспертов из общественных объединений инвалидов к проведению паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры.
По словам Малышевой, будут решаться вопросы создания стоянки транспорта для инвалидов около поликлиники №3 на Первомайском проспекте и установки пандуса при входе в здание городского Дома культуры.
Руководитель карельского отделения «Всероссийского общество слепых» Ирина Шулупанова предложила обратить внимание перевозчиков на необходимость применения светящихся указателей маршрутов на автобусах и троллейбусах. Также она предложила закрепить имеющиеся «низкопольные» троллейбусы на определенном маршруте, либо равномерно их распределить по всем маршрутам и информировать о периодичности этих рейсов.
По материалам: ptzgovorit.ru