Инвалидов спросят, насколько для них доступны общественные здания

Также в карельской столице возле поликлиники №3 может появиться стоянка для инвалидов, а на входе в Дом культуры — пандус.

На заседании координационного Совета по делам инвалидов при главе города специалисты рассмотрели вопросы выполнения мероприятий «дорожной карты» по улучшению досягаемости объектов и муниципальных услуг для маломобильных горожан.

Как отметила начальник управления социальной защиты Елена Малышева , руководители общественных организаций (КРОО «Поможем нашим детям», АНО «Особая семья», КРОО «Петросино») обратили внимание специалистов на необходимость привлечения экспертов из общественных объединений инвалидов к проведению паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры.

По словам Малышевой, будут решаться вопросы создания стоянки транспорта для инвалидов около поликлиники №3 на Первомайском проспекте и установки пандуса при входе в здание городского Дома культуры.

Руководитель карельского отделения «Всероссийского общество слепых» Ирина Шулупанова предложила обратить внимание перевозчиков на необходимость применения светящихся указателей маршрутов на автобусах и троллейбусах. Также она предложила закрепить имеющиеся «низкопольные» троллейбусы на определенном маршруте, либо равномерно их распределить по всем маршрутам и информировать о периодичности этих рейсов.