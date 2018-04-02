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В центре Самары в яме «тонут» мусоровозы
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В центре Самары в яме «тонут» мусоровозы 

ТРК Губерния 56 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Сегодня утром в центре Самары в яме застрял мусоровоз. Как сообщили телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» местные жители, это не первый случай, когда многотонник не может самостоятельно выбраться из этой гигантской выбоины. В центре города, на улице Первомайской в районе ГСК-612 минувшей ночью мусоровоз настолько крепко засел в здешней яме, что вытащить его удалось лишь под утро. Но на этом дело не закончилось: через несколько часов в эту же яму попал еще один многотонный автомобиль коммунальщиков. На фото, сделанном очевидцами этим утром, видно, что засевшему грузовику безуспешно пытается помочь трактор. По словам жителей расположенного неподалеку дома № 2а по улице Ленина, яма образовалась в ходе ремонта Дома сельского хозяйства. Тогда в администрации пообещали ее заделать, однако никаких шагов для этого предпринято не было. Со временем яма выросла до таких размеров, что в ней начала застревать многотонная техника. В настоящее время специалисты по вывозу мусора намерены отказаться выезжать по этому адресу. Жители областного центра опасаются за то, что окажутся погребенными в отходах. Неоднократное обращение к чиновникам Октябрьской администрации не дало плодов.
Фото: ТРК «Губерния»
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