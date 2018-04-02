Как пройти в библиотеку: новая жизнь столичных читален

От книгохранилища к медиацентру

Книжная пыль, скрипучие стулья, строгий библиотекарь, который делает замечания при каждом шорохе, — такими многие помнят читальные залы со школьных времен. То, что сегодня все выглядит иначе, можно увидеть на примере библиотеки № 67 на улице Аргуновской. Вообще-то теперь это библиотека-медиацентр.

После капитального ремонта в 2016 году здесь изменилось все: от пола до потолка. Были демонтированы старые покрытия и коммунальные системы и заменены на современные. Пространство стало более открытым и свободным, стильный белый цвет в интерьере преобразил старое здание, а те самые скрипучие стулья отправились на заслуженный покой. На их месте появились крутящиеся стулья, мягкие кресла-мешки и уютные диванчики в нишах, где можно уединиться с любимой книгой.

Найти занятие себе здесь могут не только заядлые библиоманы: открыты детская комната, современный компьютерный зал, конференц-залы, лаундж-зона. Проводятся презентации, концерты, встречи с писателями. Библиотека остается книгоцентричной, но в ней сегодня можно не только читать, но и смотреть и слушать, и общаться (никаких шиканий из-за стойки!).

Таких медиацентров на базе библиотек в Москве с 2010 года открыто пять. Это библиотека имени Ф. М. Достоевского (число посетителей выросло с шести тысяч до 10 тысяч в год), библиотека № 67 на улице Аргуновской, библиотека № 169 «Проспект», библиотека № 129 и библиотека № 166 имени 1 Мая.

Wi-Fi, электронные книги, безналичный расчет

Даже те библиотеки, которые не получили статус медиацентров, сегодня активно внедряют цифровые технологии. В 2017 году во всех 440 библиотеках Москвы появился Wi-Fi. Было установлено 1700 новых компьютеров, включая современные моноблоки.

Вместе с интернетом библиотеки получили доступ к электронной деловой периодике, редким оцифрованным книгам, а также к фондам Национальной электронной библиотеки. Помимо этого, для посетителей стало доступно более 250 тысяч полнотекстовых книг различных жанров, размещенных в системе «Библиотека ЛитРес». Книги можно читать на мобильных устройствах, специализированных ридерах или любом другом гаджете, имеющем браузер с выходом в интернет.

Полностью обновлен портал московских библиотек «Библиогород». На сайте появилась интерактивная карта, которая поможет найти читальню в любом районе, а также узнать ее точный адрес, расписание и другие сведения. Можно выбрать библиотеку по заданным параметрам, например по наличию компьютера, копировальных услуг или доступа к электронным ресурсам.

В некоторых читальнях есть возможность оплачивать дополнительные услуги банковской картой. Аппараты для безналичного расчета появились в 22 библиотеках столицы. Список планируют расширить.

Забыть о том, что нужно вернуть книгу, теперь сложнее — все библиотеки присылают СМС-напоминания. Первое приходит за несколько дней и второе — за один день до истечения срока возврата.

Любителям экранизаций придется по вкусу новая функция телеграм-бота библиотек @MosBibliotekaBot. Он рассказывает, экранная версия какой книги сейчас идет в кинотеатрах и где можно взять ее, чтобы ознакомиться с сюжетом.

Актуальные новинки и бессмертная классика

Книжный фонд библиотек постоянно пополняется: в начале года на полках появились книги лауреатов и финалистов национальных литературных премий. Общий тираж поступивших новинок составил 11 тысяч экземпляров.

Забрать можно было и детские книги: «Сказки» братьев Гримм, «Теремок» Алексея Толстого , «Что такое хорошо и что такое плохо» Владимира Маяковского. Узнать, какие книги сейчас ищут хозяев, можно на портале проекта.

Почти два миллиона читателей в год Московские библиотеки ежегодно посещают 1,9 миллиона читателей. Инновации москвичи, безусловно, оценили. Например, если раньше в библиотеку имени Е. Фурцевой приходили не больше 700 человек в месяц, то сегодня эта цифра стремится уже к трем тысячам посетителей. Такая же динамика в библиотеке № 52: в сентябре — 1837 человек, в феврале уже 3567.

Услугой СМС-оповещения пользуются около 240 тысяч горожан, и эта цифра растет. У библиотечного телеграм-бота уже почти четыре тысячи подписчиков.

В ночь с 22 на 23 апреля 2017 года в Москве прошла всероссийская акция «Библионочь». Она включила более 1700 мероприятий, которые посетили около 68 тысяч человек. Сейчас библиотеки готовятся к «Библионочи-2018». Акция пройдет в ночь с 21 на 22 апреля.

Есть куда стремиться

В 2017 году стартовал новый проект московской библиотечной сети — «Точки роста». Он предполагает развитие библиотек с учетом локальных предпочтений читателей. В программе обновления более 50 библиотек (от трех до семи в каждом округе), они представят своим читателям площадки с концептуальным списком мероприятий, переосмысленным пространством, интерьером и тематическим книжным фондом.

Уже есть 12 таких библиотек, посвященных авиации, высоким технологиям, комиксам, ремеслам и многому другому. В Восточном округе в День космонавтики планируется открытие еще одной «Точки роста» — библиотеки «Восток-1», посвященной космосу и авиации. Программа обновления библиотек продлится до 2020 года.

С февраля 2018 года в библиотеках реализуется проект «Встречи с писателями». Пообщаться с любимым автором, задать ему интересующие вопросы и взять автограф можно было и раньше, но теперь эти встречи носят более системный характер.

Кроме того, библиотеки, подведомственные столичному Департаменту культуры, запускают акцию «Скорая библиотечная помощь». Уже прочитанные книги, которые больше не пригодятся, горожане могут передать в Центральную городскую деловую библиотеку. Оттуда их направят в те читальни страны, где есть потребность в расширении и пополнении фондов.