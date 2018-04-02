Как пройти в библиотеку: новая жизнь столичных читален 

От книгохранилища к медиацентру
Книжная пыль, скрипучие стулья, строгий библиотекарь, который делает замечания при каждом шорохе, — такими многие помнят читальные залы со школьных времен. То, что сегодня все выглядит иначе, можно увидеть на примере библиотеки № 67 на улице Аргуновской. Вообще-то теперь это библиотека-медиацентр.
После капитального ремонта в 2016 году здесь изменилось все: от пола до потолка. Были демонтированы старые покрытия и коммунальные системы и заменены на современные. Пространство стало более открытым и свободным, стильный белый цвет в интерьере преобразил старое здание, а те самые скрипучие стулья отправились на заслуженный покой. На их месте появились крутящиеся стулья, мягкие кресла-мешки и уютные диванчики в нишах, где можно уединиться с любимой книгой.
Найти занятие себе здесь могут не только заядлые библиоманы: открыты детская комната, современный компьютерный зал, конференц-залы, лаундж-зона. Проводятся презентации, концерты, встречи с писателями. Библиотека остается книгоцентричной, но в ней сегодня можно не только читать, но и смотреть и слушать, и общаться (никаких шиканий из-за стойки!).
Таких медиацентров на базе библиотек в Москве с 2010 года открыто пять. Это библиотека имени Ф. М. Достоевского (число посетителей выросло с шести тысяч до 10 тысяч в год), библиотека № 67 на улице Аргуновской, библиотека № 169 «Проспект», библиотека № 129 и библиотека № 166 имени 1 Мая.
Wi-Fi, электронные книги, безналичный расчет
Даже те библиотеки, которые не получили статус медиацентров, сегодня активно внедряют цифровые технологии. В 2017 году во всех 440 библиотеках Москвы появился Wi-Fi. Было установлено 1700 новых компьютеров, включая современные моноблоки.
Вместе с интернетом библиотеки получили доступ к электронной деловой периодике, редким оцифрованным книгам, а также к фондам Национальной электронной библиотеки. Помимо этого, для посетителей стало доступно более 250 тысяч полнотекстовых книг различных жанров, размещенных в системе «Библиотека ЛитРес». Книги можно читать на мобильных устройствах, специализированных ридерах или любом другом гаджете, имеющем браузер с выходом в интернет.
Полностью обновлен портал московских библиотек «Библиогород». На сайте появилась интерактивная карта, которая поможет найти читальню в любом районе, а также узнать ее точный адрес, расписание и другие сведения. Можно выбрать библиотеку по заданным параметрам, например по наличию компьютера, копировальных услуг или доступа к электронным ресурсам.
В некоторых читальнях есть возможность оплачивать дополнительные услуги банковской картой. Аппараты для безналичного расчета появились в 22 библиотеках столицы. Список планируют расширить.
Забыть о том, что нужно вернуть книгу, теперь сложнее — все библиотеки присылают СМС-напоминания. Первое приходит за несколько дней и второе — за один день до истечения срока возврата.
Любителям экранизаций придется по вкусу новая функция телеграм-бота библиотек @MosBibliotekaBot. Он рассказывает, экранная версия какой книги сейчас идет в кинотеатрах и где можно взять ее, чтобы ознакомиться с сюжетом.
Актуальные новинки и бессмертная классика
Книжный фонд библиотек постоянно пополняется: в начале года на полках появились книги лауреатов и финалистов национальных литературных премий. Общий тираж поступивших новинок составил 11 тысяч экземпляров.
При этом, принимая новые книги, библиотеки перестали уничтожать старые. Проект «Списанные книги» позволил спасти от утилизации более 300 тысяч старых изданий. Их смогли забрать москвичи, чтобы пополнить домашние библиотеки. Среди сохраненных произведений — «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Тихий Дон» и «Донские рассказы» Михаила Шолохова, «Вильгельм Телль», «Орлеанская дева» и «Коварство и любовь» Фридриха Иоганна Шиллера, поэмы Михаила Лермонтова и стихотворения Сергея Есенина.
Забрать можно было и детские книги: «Сказки» братьев Гримм, «Теремок» Алексея Толстого, «Что такое хорошо и что такое плохо» Владимира Маяковского. Узнать, какие книги сейчас ищут хозяев, можно на портале проекта.
Почти два миллиона читателей в год Московские библиотеки ежегодно посещают 1,9 миллиона читателей. Инновации москвичи, безусловно, оценили. Например, если раньше в библиотеку имени Е. Фурцевой приходили не больше 700 человек в месяц, то сегодня эта цифра стремится уже к трем тысячам посетителей. Такая же динамика в библиотеке № 52: в сентябре — 1837 человек, в феврале уже 3567.
Услугой СМС-оповещения пользуются около 240 тысяч горожан, и эта цифра растет. У библиотечного телеграм-бота уже почти четыре тысячи подписчиков.
В ночь с 22 на 23 апреля 2017 года в Москве прошла всероссийская акция «Библионочь». Она включила более 1700 мероприятий, которые посетили около 68 тысяч человек. Сейчас библиотеки готовятся к «Библионочи-2018». Акция пройдет в ночь с 21 на 22 апреля.
Есть куда стремиться
В 2017 году стартовал новый проект московской библиотечной сети — «Точки роста». Он предполагает развитие библиотек с учетом локальных предпочтений читателей. В программе обновления более 50 библиотек (от трех до семи в каждом округе), они представят своим читателям площадки с концептуальным списком мероприятий, переосмысленным пространством, интерьером и тематическим книжным фондом.
Уже есть 12 таких библиотек, посвященных авиации, высоким технологиям, комиксам, ремеслам и многому другому. В Восточном округе в День космонавтики планируется открытие еще одной «Точки роста» — библиотеки «Восток-1», посвященной космосу и авиации. Программа обновления библиотек продлится до 2020 года.
С февраля 2018 года в библиотеках реализуется проект «Встречи с писателями». Пообщаться с любимым автором, задать ему интересующие вопросы и взять автограф можно было и раньше, но теперь эти встречи носят более системный характер.
В течение года в библиотеках состоится более 150 встреч. Среди писателей Алексей Иванов, Сергей Самсонов, Илья Будрайтскис и Ксения Драгунская.
Кроме того, библиотеки, подведомственные столичному Департаменту культуры, запускают акцию «Скорая библиотечная помощь». Уже прочитанные книги, которые больше не пригодятся, горожане могут передать в Центральную городскую деловую библиотеку. Оттуда их направят в те читальни страны, где есть потребность в расширении и пополнении фондов.