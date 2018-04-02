Ещё
Количество случаев травмирования граждан на Московской железной дороге с начала 2018 года снизилось на 6%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество случаев травмирования граждан на Московской железной дороге с начала 2018 года снизилось на 6% 

Префектура САО города Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура САО города Москвы
С начала 2018 года на Московской железной дороге отмечается снижение на 6% случаев травмирования граждан в зоне движения поездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество погибших уменьшилось на 16%.
Наибольшее снижение случаев травмирования людей (на 16%) зафиксировано в таких субъектах, как Москва и Московская область, которые характеризуются большим пассажиропотоком и высокой интенсивностью движения поездов. Также улучшение отмечается в Брянской и Смоленской областях.
Основные причины получения травм — хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее и другие нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Для обеспечения безопасности граждан на железнодорожном транспорте и снижения травматизма на полигоне столичной магистрали железнодорожники ежегодно проводят разъяснительную работу с населением, а также модернизацию и строительство инфраструктурных объектов, предназначенных для безопасного перехода путей. Так, в 2018 году в рамках программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО „РЖД“ на Московской железной дороге запланировано построить 16 современных одноуровневых пешеходных переходов.
Московская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Более 20 благотворительных фондов подготовили специальную программу для гостей фестиваля “Пасхальный дар” в Москве Студенты Академии гражданской защиты проходят практику в защитных сооружениях гражданской обороны столицы Фотовыставка Первого Московского кадетского корпуса из САО открылась в Государственной Думе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России474
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому20
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля182
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан64
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение