В колонию отправится вологжанин, убивший прохожего 

Просьба прикурить у прохожего закончилась смертью 50-летнего мужчины. Его убийца отправится в колонию.
Трагедия произошла в июле прошлого года на улице Чехова. К 25-летнему мужчине подошел нетрезвый прохожий и попросил сигарету. Просьба закончилась ссорой, молодой человек начал избивать вологжанина ногами по телу и голове. Пострадавшего на скорой доставили в больницу, где он позже скончался.
Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, узнав о смерти потерпевшего, убийца сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Его тут же арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд вынес наказание: убийца отправится на шесть лет в колонию строгого режима.