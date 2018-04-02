В колонию отправится вологжанин, убивший прохожего

Просьба прикурить у прохожего закончилась смертью 50-летнего мужчины. Его убийца отправится в колонию.

Трагедия произошла в июле прошлого года на улице Чехова. К 25-летнему мужчине подошел нетрезвый прохожий и попросил сигарету. Просьба закончилась ссорой, молодой человек начал избивать вологжанина ногами по телу и голове. Пострадавшего на скорой доставили в больницу, где он позже скончался.