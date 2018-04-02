Нижний Тагил сделают Городом Фантазий

Нижний Тагил за 40 миллиардов рублей превратится в «город-сад». Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин.

Миллиарды, по его словам, будут вливаться в город на протяжении 5 лет — с 2018-го по 2022 год. «Грандиознейший план включает в себя ряд направлений, а именно: просветительские, историко-культурные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, фестивали и конкурсы, реставрация объектов культурного наследия, благоустройство города, модернизация социальной и коммунальной инфраструктуры города, а так же транспортной инфраструктуры», — написал парламентарий.

Фото: Алексей Балыбердин / Facebook.com.

В беседе с "Уралинформбюро" Балыбердин пояснил, что предусмотрены средства из федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетные вливания: «40 миллиардов — это максимальная сумма. Не факт, что полностью, на 100%, будет реализован этот план, хотя мы все будем работать на эту задачу. Ожидается серьезный рывок для развития Нижнего Тагила».

По словам депутата, в план мероприятий входит также решение многолетних проблем Нижнего Тагила. «И экологических, и водных — будем их так называть. Вопросов на самом деле очень много. Но за проблемами нельзя такие знаменательные даты забывать. Проблемы — они жизненные. Появляются — мы их решаем, снова появляются — снова решаем. Но такие даты бывают… раз в 300 лет», — скаламбурил депутат.

Обсуждение мероприятий, приуроченных в 300-летию Нижнего Тагила, состоялось в резиденции губернатора Свердловской области 2 апреля. В рамках подготовки планируется строительство моста через Тагильский пруд, введение дополнительных трамвайных веток, реконструкция спортивного стадиона «Высокогорец» и Нижнетагильского театра кукол и другое. Также запланирован переход к системе «Умный город».

Нижний Тагил отметит юбилей в 2022 году. В июле 2017-го указ о праздновании 300-летия основания города подписал президент РФ Владимир Путин

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