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Позирующая с «пьяным» медведем девушка возмутила пользователей Instagram. Видео
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Позирующая с «пьяным» медведем девушка возмутила пользователей Instagram. Видео 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Активных комментаторов популярной социальной сети Instagram привела в ярость фотосессия неизвестной девушки с медведем. На кадрах видно, как на заснеженной дороге модель без страха тискает зверя, поставив рядом с собой бутылку дорогого шампанского.
Провокационную фотосессию опубликовали в Instagram в группе «Rich kids оf London», где обычно появляются фото и видео из жизни «богатых детей» и их успешных родителей. Первые комментарии под роликом вызвали сначала умиление. Дикий зверь ведет себя совсем не агрессивно и разрешает себя гладить и трогать.
Пользователи предположили, что на записи, вероятно, присутствует дрессированное животное. Однако, с увеличением числа просмотров и комментариев, появлялось все больше подозрений, что зверя
просто-напросто
перед съемкой сильно напоили алкоголем.
Публикация от RICH KIDS OF LONDON (@richkidslondon)
1 Апр 2018 в 6:24 PDT  Подозрения вызвали также и раскованная легкость в поведении девушки в кадре с опасным животным. Далее поток гнева пользователей обрушился уже на саму незнакомку. Многие уличили ее в «неуважении к дикой природе». Для нестандартного фотосета девушка выбрала «шубу из натурального меха».
В итоге, возмущенные комментаторы сошлись во мнении, что неизвестная модель, вероятно, родом из России. К такому выводу пользователи Instagram пришли
из-за  того, что фотограф или режиссер дает указания на русском языке.
Тем не менее, судя по видео, до конца не понятно, понимает ли девушка русскую речь. За время короткого видеоролика, который уже набрал более 90 тысяч просмотров, неизвестная модель не произнесла ни одного слова в ответ.
Популярная передача «Давай поженимся!» не перестает удивлять своих поклонников. Бессменная ведущая ТВ‐шоу по поиску своей второй половинки, разместила в своем Instagram видео с настоящим стриптизом героини своей передачи.
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