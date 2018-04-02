«Это Россия, детка»: позирующая с медведем девушка возмутила пользователей

В Сети пользователей шокировало видео девушки в меховой шубе, которая фотографируется на заснеженной дороге с бутылкой шампанского и живым медведем.

Запись фотосессии была опубликована в Instagram в группе Rich Kids оf London, где выкладывают фото и видео из жизни «богатеньких деток» успешных родителей. У ролика с косолапым более 82 тысяч просмотров.

Дикий зверь вызвал умиление у пользователей, однако они озаботились вопросом: почему мишка ведет себя не агрессивно. Некоторые предположили, что животное напоили спиртным, слишком уж раскованно девушка чешет морду и грудь косолапого.

Другие заметили, что девушка «обнимается с медведем» в то время, как носит шубу из натурального меха. Ее обвинили в жестокости и «неуважении к дикой природе».

Имя девушки неизвестно, но фотограф общается с ней на русском языке, потому пользователи сошлись во мнении, что она из России . А также пошутили, что президент Путин такую фотосессию одобрил бы.