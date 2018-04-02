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Апрельская велореволюция
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Апрельская велореволюция 

Overtime.life 59 минут назад
Фото: Overtime.life
В апреле пройдет мероприятие «Апрельская Вело-Революция», забег состоится по центральным улицам города.
Это массовый велопробег, направленный на привлечение внимания к проблеме отсутствия безопасных велопарковок.
Будут организованы остановки на местах, благоприятных для велосипедистов — массовое фото веселой компании участников велопробега на фоне вывески «лучшего места». И Вело-революция у «плохого» места: шум, крики, привлечение прохожих, скандирование и другие «наказания» от велосипедистов по правилам жесткого революционного «Вело-трибунала»!
Организатором мероприятия выступает Межрегиональная общественная организация «Вело-Город», участники которой преследуют простую и понятную цель сделать любимый город удобнее и безопаснее для велосипедистов.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Екатеринбург, место старта уточняется
Центр карты:
56.78886212553733,60.60339449999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.838011,60.597465
Дата:
суббота, апреля 21, 2018
Комментарий к дате:
Время уточняется
Ссылка на регистрацию:
http://www.velotown.ru/calendar.html?id=228&action=view
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