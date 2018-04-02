Апрельская велореволюция

В апреле пройдет мероприятие «Апрельская Вело-Революция», забег состоится по центральным улицам города.

Это массовый велопробег, направленный на привлечение внимания к проблеме отсутствия безопасных велопарковок.

Будут организованы остановки на местах, благоприятных для велосипедистов — массовое фото веселой компании участников велопробега на фоне вывески «лучшего места». И Вело-революция у «плохого» места: шум, крики, привлечение прохожих, скандирование и другие «наказания» от велосипедистов по правилам жесткого революционного «Вело-трибунала»!

Организатором мероприятия выступает Межрегиональная общественная организация «Вело-Город», участники которой преследуют простую и понятную цель сделать любимый город удобнее и безопаснее для велосипедистов.

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

Екатеринбург , место старта уточняется

Центр карты:

56.78886212553733,60.60339449999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.838011,60.597465

Дата:

суббота, апреля 21, 2018

Комментарий к дате:

Время уточняется

Ссылка на регистрацию:

http://www.velotown.ru/calendar.html?id=228&action=view

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