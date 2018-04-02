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Создатель лучших бумажных самолетиков в мире написал книгу о своих секретах
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Создатель лучших бумажных самолетиков в мире написал книгу о своих секретах 

TechCult 59 минут назад
Фото: TechCult
Имя Джона Коллинза почти неизвестно широкой публике, а его последняя книга «The World Record Paper Airplane» вряд ли станет бестселлером. Зато поклонники оригами, воздухоплавания и бумажных самолетиков будут в восторге. Ведь легендарный самолетостроитель наконец раскрыл секреты своих творений! О Джоне Коллинзе и его бумажных самолетиках заговорили в 2012-ом, когда он установил новый мировой рекорд по дальности полета этих игрушек. Предыдущий удерживал профессиональный американский футболист Джо Эйб, чей отлично поставленный бросок вкупе с конструкцией планера «баллистический снаряд» забрасывал самолетик на 73 метра. А Коллинз взял и отправил бумажное изделие в полет почти на 95 метров!
Все видели, в чем преимущество чемпиона — он летел не как бумажный дротик, силой толчка, а совершал воздушный маневр. Сначала поднимался, а затем планировал на широких крыльях на максимальное расстояние. Для этого нужно было добиться стабильности в горизонтальной плоскости полета и Коллинз в книге и учебном видео рассказал, как это сделать. Размещаем центр тяжести ближе к носу самолетика, чтобы тянул его вниз и вперед, но создаем наклон в задней части крыла — набегающий воздух надавит туда и выровняет всю конструкцию по тангажу.
Легко сказать, сложнее сделать, но с подсказками из книги теперь будет проще. А еще в книге есть секреты построения бумажного самолетика-бумеранга, самолета «летучая мышь», планера со складными крыльями и многое другое. Коллинз провел десятки лет, изучая философию оригами, плюс он специалист в области физики и динамики полетов, как таковых. Так что его книга будет небезынтересной.
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