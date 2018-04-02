Минэкологии Подмосковья подало иск к незаконному добытчику о выплате 1 млн руб штрафа 

Минэкологии Подмосковья через суд потребовало от ООО «Антей» заплатить штраф в 1 миллион рублей, назначенный за незаконную добычу песка в пойме Оки в подмосковной Кашире, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Минэкологии направило в мировой суд материалы административного расследования в отношении ООО «Антей», которое было уличено в незаконной добыче песка в пойме реки Оки, вблизи деревни Колотово городского округа Кашира. Правонарушение было совершено в октябре 2017 года, тогда инспекторы эконадзора в ходе рейда остановили добычу, были арестованы земснаряд и два экскаватора. Маркшейдерские исследования показали, что объем нелегальной добычи превысил 30 тысяч кубометров.
«Ввиду нарушения в особо крупных размерах на общество был наложен штраф в размере 1 миллиона рублей, однако в установленные законом сроки он оплачен не был. Теперь нарушителя понудят сделать это в судебном порядке», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.