Шувалов рассказал о законах в России, которые не имеют никакого отношения к жизни

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что некоторые законы в России не имеют отношения к жизни. Об этом сообщает RNS.

"Мы очень часто любим писать законы, потом они не имеют никакого отношения к жизни, и часто потом жизнь значительно опережает все эти законодательные нормы и творчества", — сказал Шувалов.

Он подчеркнул, что действующих юридических норм достаточно.

"Мы действительно сейчас хотим в рамках существующего уже накопленного законодательного пространства поработать, посмотреть, где какие-то нужно будет отдельные вопросы решать через законодателей, но по большей части у нас на настоящий момент все есть", — добавил Шувалов.