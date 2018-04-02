Ещё
Шувалов рассказал о законах в России, которые не имеют никакого отношения к жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шувалов рассказал о законах в России, которые не имеют никакого отношения к жизни 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что некоторые законы в России не имеют отношения к жизни. Об этом сообщает RNS.
"Мы очень часто любим писать законы, потом они не имеют никакого отношения к жизни, и часто потом жизнь значительно опережает все эти законодательные нормы и творчества", — сказал Шувалов.
Он подчеркнул, что действующих юридических норм достаточно.
"Мы действительно сейчас хотим в рамках существующего уже накопленного законодательного пространства поработать, посмотреть, где какие-то нужно будет отдельные вопросы решать через законодателей, но по большей части у нас на настоящий момент все есть", — добавил Шувалов.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что 11 апреля он выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.
Газета.Ru: последние новости
Источник: число пострадавших при пожаре в Кемерово возросло до 79 СМИ предложили версию отравления Скрипалей гречневой кашей В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на нижних этажах ТЦ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться191
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому104
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение