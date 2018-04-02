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Шувалов рассказал о не имеющих отношения к жизни законах в России
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Шувалов рассказал о не имеющих отношения к жизни законах в России 

Rambler News Service 1 час назад
Некоторые законы в России не имеют отношения к жизни, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совместном заседании коллегий Минэкономразвития, Роспатента и правления фонда «Сколково».
«Мы очень часто любим писать законы, потом они не имеют никакого отношения к жизни, и часто потом жизнь значительно опережает все эти законодательные нормы и творчества», — сказал Шувалов.
«По поводу законодательства в целом я что хочу сказать, у нас сейчас уже вызрело такое внутреннее понимание, его Дмитрий Анатольевич продвигает, что не нужно торопиться каждый раз с любой инициативой Государственной Думы пытаться написать федеральный закон — чтобы у нас по любому случаю был закон», — заявил Шувалов.
Он отметил, что действующих юридических норм в целом достаточно. «Мы действительно сейчас хотим в рамках существующего уже накопленного законодательного пространства поработать, посмотреть, где какие-то нужно будет отдельные вопросы решать через законодателей, но по большей части у нас на настоящий момент все есть», — отметил первый вице-премьер.
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