Владимир Путин поручил правительству проконтролировать оборот в России продукции «сыроподобного типа» 

До конца июля нынешнего года внести поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевым продуктам, поручил правительству РФ президент России Владимир Путин. Кроме того, глава государства особо обратил внимание кабинета министров на контроль оборота продукции «сыроподобного типа», сообщает ИА «Политика сегодня».
Правительству также необходимо установить порядок предоставления в аренду фермерам участков земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Совместно с Центробанком кабинет министров должен упростить получение кредитов малыми агрохозяйствами.