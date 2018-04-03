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Мэй должна отправиться в отставку — эксперт об отсутствии доказательств причастности РФ к «делу Скрипаля»
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Мэй должна отправиться в отставку — эксперт об отсутствии доказательств причастности РФ к «делу Скрипаля» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Британские специалисты не смогли доказать, что при отравлении Скрипалей использовался газ «Новичок», произведенный в России.
Факт признания британскими химиками того, что они не смогли найти доказательств отравления Сергея и Юлии Скрипаль веществом из России, наносит серьезный удар по версии с российским следом, которую активно продвигала премьер-министр Великобритании Тереза Мей. Такое мнение высказал в беседе с сайтом «Звезды» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
При этом эксперт отметил, что отсутствие доказательств не снизит напряжение в отношениях Москвы и Лондона.
«Это наносит серьезный ущерб версии Терезы Мэй, но пока не отменяет напряженной ситуации вокруг России, и ни в коем случае не способствует оздоровлению ситуации в отношениях между Россией и Великобританией. Я думаю, что Тереза Мэй будет упорствовать до конца, она женщина упрямая, силовик — в прямом смысле этого слова. Полагаю, что нас еще ждет немало волнительных моментов.
Хотя, по итогам этого скандала, по-хорошему, премьер Тереза Мэй должна была бы отправиться в отставку. Потому что подобного рода обвинения необходимо подкреплять железобетонными доказательствами», — заявил Мухин.
По словам политолога, англичане также недовольны сложившейся ситуацией, в частности тем, что их премьер голословно с первых минут ситуации заявила о причастности к происшествию России.
«В самой Великобритании граждане, насколько мне известно, не довольны тем, что их премьер-министр слишком быстро обвинила Россию и попыталась втянуть в этот скандал как можно большее количество участников. Я так понимаю, что доверия Терезе Мэй нет уже в самой Британии, что, конечно, для нее весьма прискорбно.
Но ожидать того, что завтра так называемые западные партнеры будут извиняться перед Россией, я бы не стал», — добавил глава Центра политической информации.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергают.
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