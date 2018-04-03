Мэй должна отправиться в отставку — эксперт об отсутствии доказательств причастности РФ к «делу Скрипаля»

Британские специалисты не смогли доказать, что при отравлении Скрипалей использовался газ «Новичок», произведенный в России

При этом эксперт отметил, что отсутствие доказательств не снизит напряжение в отношениях Москвы и Лондона.

«Это наносит серьезный ущерб версии Терезы Мэй, но пока не отменяет напряженной ситуации вокруг России, и ни в коем случае не способствует оздоровлению ситуации в отношениях между Россией и Великобританией. Я думаю, что Тереза Мэй будет упорствовать до конца, она женщина упрямая, силовик — в прямом смысле этого слова. Полагаю, что нас еще ждет немало волнительных моментов.

Хотя, по итогам этого скандала, по-хорошему, премьер Тереза Мэй должна была бы отправиться в отставку. Потому что подобного рода обвинения необходимо подкреплять железобетонными доказательствами», — заявил Мухин.

По словам политолога, англичане также недовольны сложившейся ситуацией, в частности тем, что их премьер голословно с первых минут ситуации заявила о причастности к происшествию России.

«В самой Великобритании граждане, насколько мне известно, не довольны тем, что их премьер-министр слишком быстро обвинила Россию и попыталась втянуть в этот скандал как можно большее количество участников. Я так понимаю, что доверия Терезе Мэй нет уже в самой Британии, что, конечно, для нее весьма прискорбно.

Но ожидать того, что завтра так называемые западные партнеры будут извиняться перед Россией, я бы не стал», — добавил глава Центра политической информации.