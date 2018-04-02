На Куршской косе началось кольцевание перелётных птиц

На Куршской косе перелётных гостей со всего мира ждут ловушки. Первая в мире орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла» в национальном парке, уже начала свою работу. Из-за наступления ранней весны специалисты ждут богатый улов пернатых.

— Весной через Калининградскую область мигрируют птицы из Европы, Азии и Африки. Поэтому ворота ловушки будут открыты, как на Север, так и на Юг. Инстинкт у пернатых, такой же, как и у рыб, попадая в сети, они уже не могут выбраться обратно. Кстати, небесный невод это уникальная разработка именно наших советских ученых.

Самые крупные ловушки в мире изобрёл больше 60-и лет назад первый директор станции профессор Белопольский. Орнитологи со стажем рассказывают, что в эту западню в день может попасть несколько тысяч пернатых. Сейчас небесный невод, как и полвека назад, натягивают вручную.

Куршскую косу называют мостом для пернатых. Над национальным парком проходит птичий миграционный путь, связывающий Прибалтику, северо-западные районы России Финляндию с Южной Европой и Африкой. В сезон над косой пролетает до 300 видов птиц. У нас «путешественники» останавливаются на отдых по время длинных перелётов.

— Все «квартиры» в Африке, уже поделены местными птицами, и были случаи, когда наши белые аисты пытались построить гнездо в Африке, прилетали Африканские марабу и ломали им гнездо. Все возвращаться сюда на Родину, потому что здесь есть свободные «квартиры», там все упаковано.

Первыми стараются прилететь самцы, ведь им надо занять территорию. Птички не большие, но площадь им нужна не меньше хорошей «однушки». В этом году в области холодная весна, и это может помешать планам крылатых риэлторов.

Леонид Соколов, старший научный сотрудник биостанции «Рыбачий»:

— Есть такая проблема: наши самцы прилетят, займут квартирки, а жёны, которых из-за погоды плохой могут перехватить немцы, голландцы, и для наших самцов может не хватить жён.

Тех, кто попал в силки, обязательно окольцуют. На новых украшениях пернатых, есть серия и номер, а также надпись Москва . Столичная прописка, говорит о том, что птиц кольцевали в России. В реестр вносят: пол, возраст, длина крыла и вес. Эти данные нужны, чтобы контролировать численность определённых видов птиц.

Анатолий Шаповал, старший научный сотрудник биологической станции «Фрингилла»:

— Численность птиц многих видов везде и всюду уменьшается, потому что на нас людей на планете становиться всё больше и больше. Мы требуем всё больше и больше ресурсов и пищевых, и энергетических, и так далее. А все это берётся из природы.

Стало птиц больше или меньше, орнитологи смогут сказать точно только 1 ноября, когда закончиться сезон подсчёта. Всех временно заключённых на станции «Фрингилла» пернатых в любом случае отпустят целыми и невредимыми, чтобы они могли вернуться в места своего обитания.