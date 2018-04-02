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Пенсионеры Алтуфьева споют под караоке
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Пенсионеры Алтуфьева споют под караоке 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Алтуфьево
Караоке-встреча пройдет 5 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Пенсионеров района приглашают отдохнуть и попеть любимые песни. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова.
— Выбрать и исполнить можно будет любимые хиты советских времен, а также современные песни. Приглашаем всех желающих спеть с нами вместе, — отметила Светлана Астапова.
Начало встречи в 13.30. Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» расположен по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (вт)
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