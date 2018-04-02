Пенсионеры Алтуфьева споют под караоке

Караоке-встреча пройдет 5 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Пенсионеров района приглашают отдохнуть и попеть любимые песни. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова.

— Выбрать и исполнить можно будет любимые хиты советских времен, а также современные песни. Приглашаем всех желающих спеть с нами вместе, — отметила Светлана Астапова.

Начало встречи в 13.30. Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» расположен по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (вт)