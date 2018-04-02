Открыт набор слушателей в Академию Н. С. Михалкова

Россия, Москва . 2 апреля 2018 г. До 10 августа 2018 г. в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова открыт приём заявок на обучение на 2018/2019 учебный год по направлениям подготовки дополнительного профессионального образования: «Актёрское искусство в современных условиях», «Искусство режиссуры в 21 веке», «Продюсер — век 21». Благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко абитуриенты, успешно прошедшие творческие испытания в этом году, смогут на протяжении всего периода обучаться в Академии Н. С. Михалкова бесплатно.

Важным условием поступления в Академию Н. С. Михалкова является соблюдение ряда требований: наличие высшего профессионального профильного образования по специальностям: актёр, режиссёр и продюсер (профильность продюсеров определяется в индивидуальном порядке), а также опыт работы в профессиональной деятельности.

Первичный отбор слушателей будет проходить по присланным анкетам и шоурилам. Подать заявку на обучение можно двумя способами. Первый — заполнить анкету-онлайн на официальном сайте Академии www.academynsm.ru. Второй — скачать её, а затем, ответив на вопросы анкеты, выслать её на электронный адрес: anketa@academynsm.ru. Для актерской мастерской обязательно заполнение анкеты в видеоформате (шоурил).

Заключительным этапом станет творческое собеседование, которое проводится в очной форме и состоится в августе 2018 г. К нему будут допущены лица, успешно прошедшие предварительные этапы, о чем Академия заранее уведомляет абитуриентов, приславших заявки.

Красноярском крае. Благодаря Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко в нынешнем учебному году продолжится целевая региональная программа поддержки начинающих специалистов в области театра и кино, в рамках которой актёры до 35 лет из пяти ключевых регионов России смогут пройти очный тур в формате собеседования в Самарской, Ростовской и Омской областях, а также в Республике Карелия

Обучение в Академии включает в себя несколько образовательных этапов, в которые войдут лекции, практические занятия и профильные дисциплины, встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства. В результате освоения образовательной программы все выпускники Академии, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом о профессиональной переподготовке в соответствующем направлении профессиональной деятельности. По завершению обучения в Академии слушатели в качестве выпускной квалификационной работы представят уникальный творческий продукт (фильмы, спектакли).

Подробную информацию о проведении творческих испытаний смотрите на официальном сайте Академии www.academynsm.ru.