Депутат Чебыкин о визите следователей: у нас уже четвертое маски-шоу за шесть месяцев 

«Сегодня вообще был беспредел, — заявил Владимир Чебыкин корреспонденту »ФедералПресс». — Вроде бы президент говорит, что надо поддерживать бизнес, а у меня за последние шесть месяцев уже четвертое маски-шоу! Если раньше приходили по пять-шесть человек, то сегодня явились тридцать вооруженных бойцов на семьдесят человек моих работников. Кто-то хочет полностью уничтожить мой бизнес! Прощупывали сумочки, чуть ли не в одежду лезли, четыре-пять часов стояли люди в коридоре».
Напомним, сегодня, 2 апреля, пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщила, что по факту мошенничества и причинения ущерба путем обмана возбуждено уголовное дело. Фигуранты пока не определены, по версии следствия, руководство «ТЭСиС», предприятия, работающегона рынке поставок тепловой энергии и подключения к сетям, в 2015-16 годах похитило деньги бюджетных организаций, оказав услуги по завышенным тарифам.
Однако по словам Владимира Чебыкина, дело было возбуждено еще в октябре 2017 года, практически одновременно с делом бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. «К делу Давыдова это не имеет отношения, — заверил «ФедералПресс» депутат ЗСО. — А сегодняшний визит силовиков — не более чем попытка запугать коллектив. У нас ведь всё уже изъяли в рамках расследования, сегодня забрали только три небольших пакета с документами».