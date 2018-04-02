Цветок страстной недели. Пассифлора синекрылая, или страстоцвет

Много удивительных растений обитает в южном полушарии Земли. Какие-то из них нам абсолютно незнакомы, но некоторые, благодаря охотникам за растениями и ученым-коллекционерам, добрались до наших подоконников. Особенно интересно, если растения эти имеют промышленное значение в южных странах, не говоря уж об их необыкновенных и загадочных качествах. До нас изредка доходят скудные сведения о каких то диковинных фруктах типа папайи, питахайи и т.п. Почти каждому доводилось есть йогурт «персик-маракуйя», но мало кто задумывался, что это за загадочный плод такой — «маракуйя». Многие думают, что маракуйя — это такой сорт персика…

Пассифлора, или страстоцвет

Как-то раз нам домой принесли веточку неизвестного растения, которое буйно росло у знакомых. Мы поставили ее в воду и стали ждать. Простояла загадочная веточка в воде почти месяц, и … ничего не изменилось. Нас уже стало мучить беспокойство, а когда у черенка стали желтеть и опадать листочки мы не выдержали и рискнули посадить его в землю. При этом, однако, заметили на нижнем кончике черенка небольшой белесый нарост. Долго стоял черенок в горшке, пока на нем не появился долгожданный росточек! Затем он стал быстро расти и проявлять свои способности к лазанию: появились усики, а длинные плети перебросились на соседние растения. Вскоре растение было определено как пассифлора синекрылая (Passiflora x alato-caerulea), или по-русски — страстоцвет. Родина его — тропические леса, а в Бразилии пассифлора известна как «желтая гранадилла» и выращивается на плантациях как виноградная лоза ради сочных и сладких плодов, которые еще носят название маракуйя. Собственно слово «маракуйа» и является испанским названием для семейства пассифлоровых. Маракуйя — это желто-оранжевый фрукт овальной формы размером 6-12 см, который вырастает на плетях страстоцвета съедобного (P. edulis). В комнатных условиях плодов от него не дождешься, но цветков — вполне. Именно цветением пленяет всех страстоцвет. Все его молодые побеги весной рождают бутоны, которые превращаются в своеобразные цветки, за которые растение и получило свое название. Оно пришло на ум испанским миссионерам, впервые увидевшим лиану в Бразилии — в цветке они обнаружили собрание символов орудий Страстей (страданий) Христовых: пять чашечек и пять лепестков олицетворяют преданных учеников (исключая Иуду и Петра, который при аресте Христа отрекся от Него); лист символизирует копье, которым пронзили ребро Христа; пять тычинок — пять ран (четыре раны от гвоздей на руках и ногах и одна от копья); усики — веревки; корона — терновый венец; чашечка — нимб; белый цвет обозначает чистоту, синий — небеса. Цветок-страстоцвет распускается всего на один день. Начинается все утром, с первыми лучами солнца. Проклюнувшиеся еще накануне нежно розовые лепестки, обрамляемые бело-зелеными прицветниками, раскрываются на глазах. Но самое интересное в середине!

Самое интересное — в середине!

У пассифлоры голубой центр цветка увенчан пестрой сине-фиолетовой короной из множества остроконечных иголочек. Внутри короны величественно возвышается зародыш будущего плода, на нем в разные стороны разогнулись три пестика. А по бокам расположились пять тычинок с ярко-желтой пыльцой. Цветение страстоцвета синекрылого сопровождается тонким ароматом, который ощущается сразу при входе в комнату. Но только последние лучи зардеются на лепестках, как они начинают постепенно закрываться, прощаясь навсегда с солнцем, воздухом и славой. На другой день закрывшийся бутон отпадает. И все. Но если страстоцвет растет на светлом окне, и ему обеспечивают регулярный полив, а в весенне-летнее время еще и подкормки, то на плетях лианы вызревает сразу несколько бутонов — причем не одинаковых, а мал мала меньше — то есть по старшинству. Тогда весной начинается чреда яркого и пышного цветения, когда изо дня в день распускаются по одному дивные цветки, как волшебные бусы. После цветения страстоцвет интенсивно растет в течение всего лета. В принципе, если его не ограничивать и не завивать на какую-либо опору (например, дугу или небольшую шпалеру), то он будет ползти во все стороны, вверх по соседним растениям. Ухоженная и аккуратно сформированная лиана, конечно же, выглядит опрятнее и красивее во время цветения.

Именно цветением пленяет всех страстоцвет

В летнее время страстоцветы синекрылый, голубой (P. caerulie), красно-белый (P. incarnata) и железковый (P. adenopoda) можно вывозить в сад, другие же лучше оставить в хорошо проветриваемом помещении. В зимнее время самые распространенные и самые подходящие для комнатной культуры страстоцветы — синекрылый и голубой — нуждаются в некотором количестве покоя. Им необходима прохлада в +15…+17 градусов и умеренный полив. При этом, они не сбрасывают полностью листья, как субтропические виды (с. мягчайший (P. mollissima), с. красно-белый и с. железковый), и не так страдают от сухости комнатного воздуха, как выходцы из влажных тропиков, в частности с. трехполосый (P. trifasciata). Последний, однако, все равно советуем попробовать вырастить за удивительную красоту трехцветных листьев. Ему необходим рассеянный свет, постоянное равномерное увлажнение почвы и окружающего воздуха. Растет он компактно, что облегчает его выращивание во флорариуме. Что касается страстоцветов синекрылого и голубого, то ранней весной все их старые плети нужно обрезать минимум на 2/3 длины, молодые экземпляры пересадить, старые перевалить или просто удобрить. При этом помните, что они не любят просторных горшков, точнее любят, но жиреют в них, и плохо потом цветут. Земляную смесь можно составить из 2 частей дерновой земли, 1 части перегноя и 1 части песка. И ждите цветения. А может и плодов?.. Елена Госсе Возможно, вас также заинтересуют статьи:

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