Лавров: США и Британия отбросили приличия

Сергей Лавров

"Действительно, много говорят о «холодной войне». Много говорят и о том, что ситуация хуже, чем она была в классическую «холодную войну», потому что тогда были какие-то правила, какие-то приличия соблюдались. А сейчас, по-моему, наши западные партнеры, я имею в виду, прежде всего, Великобританию , Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации", — отметил Лавров, сообщает РИА «Новости»

Ответ России на такую реакцию достаточно спокойный и хладнокровный. «Настаиваем на том, что любые обвинения, любые утверждения необходимо обосновывать фактами. А когда фактов нет, прибегают к шагам, о которых вы упомянули. Начинают срывать зло на дипломатах, которые, собственно, по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей», — ответил Лавров на вопрос о высылке российских дипломатов из целого ряда стран.

Министр считает, что эти высылки происходят «под надуманными предлогами». «Как далеко мы зайдем, мы все, я имею в виду, зависит не от нас. В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял. И этот принцип будет применяться последовательно. Раньше в детстве мы говорили: кто первый начал, тот должен и остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим», — заключил Лавров.