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Поддельными дипломами открыто торговали в Нижегородской области
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Поддельными дипломами открыто торговали в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Сайт по продаже поддельных дипломов и аттестатов выявила в интернете прокуратура Большеболдинского района.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, желающие могли приобрести документы государственного образца о получении общего или высшего образовании.
Решением суда информация о продаже поддельных дипломов и аттестатов признана запрещенной к распространению на территории РФ.
Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось, что нижегородский депутат был осужден за поддельный диплом.
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