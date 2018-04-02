Поддельными дипломами открыто торговали в Нижегородской области

Сайт по продаже поддельных дипломов и аттестатов выявила в интернете прокуратура Большеболдинского района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, желающие могли приобрести документы государственного образца о получении общего или высшего образовании.

Решением суда информация о продаже поддельных дипломов и аттестатов признана запрещенной к распространению на территории РФ

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что нижегородский депутат был осужден за поддельный диплом.