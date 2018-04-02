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Дошколята из Лианозова приняли участие в городском творческом конкурсе-фестивале
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Дошколята из Лианозова приняли участие в городском творческом конкурсе-фестивале 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Воспитанники дошкольных групп школы №1430 приняли участие в конкурсной программе «Семицветик» для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, проходящей в рамках Городского открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Ступени Олимпа». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Творческий потенциал ребят был по достоинству оценен профессиональным жюри. В номинации «Художественное слово» лауреатами II степени стали: Марина Т., прочитавшая стихотворение «Квартет», Виктория Б. со стихотворением «Волшебный мир-театр». Дипломантом в этой номинации также стала Александра А., вдохновенно прочитавшая стихотворение «Добрым быть совсем непросто». Танцевальный коллектив «Солнышко», выступивший с танцем «Робот Бронислав», стал лауреатом II степени в номинации «Сценическая хореография»», — отмечается в сообщении.
Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)
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