Дошколята из Лианозова приняли участие в городском творческом конкурсе-фестивале

Воспитанники дошкольных групп школы №1430 приняли участие в конкурсной программе «Семицветик» для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, проходящей в рамках Городского открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Ступени Олимпа». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Творческий потенциал ребят был по достоинству оценен профессиональным жюри. В номинации «Художественное слово» лауреатами II степени стали: Марина Т., прочитавшая стихотворение «Квартет», Виктория Б. со стихотворением «Волшебный мир-театр». Дипломантом в этой номинации также стала Александра А., вдохновенно прочитавшая стихотворение «Добрым быть совсем непросто». Танцевальный коллектив «Солнышко», выступивший с танцем «Робот Бронислав», стал лауреатом II степени в номинации «Сценическая хореография»», — отмечается в сообщении.

Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)