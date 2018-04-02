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«Русская коррупция в форме примитивных откатов попала под сильнейший удар»
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«Русская коррупция в форме примитивных откатов попала под сильнейший удар» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Общая направленность очевидна. Это первое действо Путина в качестве Президента на новый срок. Ясно, что реальная борьба с коррупцией будет вестись не на словах. Она будет усиливаться. И причины этого совершенно понятны: экономическое положение в стране плохое, денег нет. А раз денег нет, надо как-то ограничивать масштабы воровства в стране. Это будет и де-юре, и де-факто.
Дело братьев Магомедовых, которые были абсолютно неприкасаемые, для многих неожиданно. Они относились к самому высшему и самому узкому кругу бизнесменов, какой только есть. То, что с ними так поступили — обвинили не во взятках, а в создании ОПГ (организованной преступной группы) — означает, что им конец. Это, конечно, сильнейший сигнал не только для них.
Теперь российские коррупционеры попали между молотом и наковальней, потому что с одной стороны, как выражается Путин, „наши западные партнеры“ их, несомненно, будут прессовать — русские воры достали всех, в том числе и в Лондоне, и в других местах.
Вот и получается, наших коррупционеров прессуют на Западе, а теперь будут и в России. Вот это и есть — между молотом и наковальней.
Так что ситуация для крупных коррупционеров теперь резко ухудшится.
Поможет ли это решить какие-то экономические проблемы страны? В этом я очень сильно сомневаюсь. Более чем сомневаюсь. Но то, что борьба будет только усилена — в этом никаких сомнений нет.
Путин 6 лет назад в одной своей статье написал: „раз мы справились с олигархией“, то „справимся и с коррупцией“. Но он может говорить все что угодно, ведь проблема заключается не в словах Путина, а в делах его. Судя же по делам, де-факто — арест Магомедовых, де-юре — внесение этого нового антикоррупционного закона.
Безусловно, коррупция в стране, по крайней мере, в привычных ее формах в виде примитивных откатов, теперь попала под сильнейший удар.
Ясно одно — антикоррупционные тиски начали закручивать. Все ближайшие законы Путина очевидны. Это усиление борьбы с коррупцией — раз. Повышение налогов на физлица — два. Повышение пенсионного возраста — три. Вот эти три группы законов так или иначе будут приняты.
Но — еще раз — помогут ли они экономическому положению в стране? Очень сильно сомневаюсь».
Фото: kremlin.ru.
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