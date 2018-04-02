Лаврво: слова об изощренной атаке на Скрипалей нельзя рассматривать всерьез

"Как можно всерьез рассматривать слова некого близкого к расследованию источника, как вы сказали, о том, что была атака изощренной. Если я правильно понимаю, изощренные атаки приводят обычно к смертельному исходу мгновенно, тем более, если идет речь о боевом веществе, химический состав которого был описан британскими коллегами голословно без какой-либо возможности для нас или для кого бы то ни было еще удостовериться в том, что же это за вещество", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абулом Хассаном Махмудом Али.

"Если идет речь о таком боевом отравляющем веществе, да еще если оно применено изощренно, делайте выводы сами, что могло стать с людьми, которые были выбраны в качестве объектов такой атаки", — добавил он.