В Кувейте заочно приговорен к казни ливанец и его жена, прятавшие в морозильнике убитую домработницу-филиппинку

Суд Кувейта вынес приговор по уголовному делу, вызвавшему международный кризис и ухудшение отношений с азиатским государством. Жертвой преступников стала 29-летняя девушка-гастарбайтер с Филиппин , с которой расправились работодатели — гражданин Ливана и его супруга-сирийка. Тело потерпевшей они спрятали в холодильнике.

Обвиняемым вынесли заочный смертный приговор, пишет

The Star. Сами фигуранты в настоящий момент находятся за пределами Кувейта. Месяц назад ливанская пресса писала, что подозреваемый в убийстве филиппинки был заключен под стражу, а Бейрут решает вопрос о его экстрадиции в Кувейт.

В феврале 2018 года AFP со ссылкой на источник в судебных органах сообщало, что супруга подозреваемогозадержана на своей родине в Сирии

Власти Филиппин намерены добиваться продолжения расследования с участием правоохранительных органов Сирии, Ливана и Кувейта с целью наказания виновных, пишет

GMA News

Следователи квалифицировали расправу над филиппинской домработницей Джоаной Демафелис как причинение смерти по неосторожности. Тело жертвы год пролежало в морозильной камере покинутого жильцами дома, прежде чем было обнаружено. Этот дом, как оказалось, принадлежал ливанцу и его жене.

Преступление вызвало международный скандал, а президент Филиппин Родриго Дутерте в феврале отозвал из Кувейта сограждан-гастарбайтеров, объявив амнистию тем, кто работал нелегально. В том же месяце власти двух стран подписали новое соглашение, по которому филиппинским работникам были предоставлены дополнительные гарантии.

Саудовскую Аравию и Катар. По данным МИДа Филиппин, в Кувейте работает больше 250 тысяч соотечественников (в том числе 11 тысяч нелегалов), многие из которых являются домработниками. Кроме того, большое число филиппинцев отправляется на заработки в другие арабские государства: ОАЭ

За последние два года в Кувейте умерли 196 филиппинцев. В большинстве случаях речь идет о смерти «по неуказанным медицинским причинам». А четыре гражданина Филиппин совершили самоубийство, пишет

Philippine Star

Часто гастарбайтеры попадают в своеобразную «крепостную зависимость» от своих работодателей (так называемая кафала). Кафала предполагает юридическую ответственность работодателей за своих работников. У работодателя есть обязанность не только платить иностранному рабочему зарплату, но и обеспечивать его рабочей визой и брать на себя регулирование отношений с чиновниками. Взамен гастарбайтер обязуется тот или иной срок не покидать своего «хозяина» (как правило, срок составляет 1-3 года). Все время действия их уговора работник не только не может сменить работу, но и выехать из страны — его документы остаются у работодателя.

Гастарбайтеры сталкиваются и с другими ограничениями своих прав: им запрещено арендовать жилье (и тем более покупать его), получать водительские права, открывать счет в банке (без разрешения своего работодателя).

Нередко под действие кафалы попадают и квалифицированные гастарбайтеры из развитых стран. Это может быть вызвано конфликтными ситуациями. Например, американский управляющий сети ресторанов Насер Бейдун решил разорвать контракт с работодателем и вернуться на родину. Но ему пришлось провести в качестве «экономического заложника» 685 дней, пока его хозяин не смилостивился и не разрешил ему покинуть Катар.

Положение гастарбайтеров осложняется еще и тем, что в каждом втором случае кафала действует на основе устных договоренностей. В итоге многие работодатели недоплачивают работникам, не исполняя свои обещания. В Катаре около половины гастарбайтеров были согласны в 2013 году работать за 400 долларов в месяц, но примерно в трети случаев на месте им платили только 250-300 долларов.