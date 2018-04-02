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Судебные приставы взыскали долг с двух крупных предприятий Пряжи
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Судебные приставы взыскали долг с двух крупных предприятий Пряжи 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Первые заявления по взысканию зарплат стали поступать еще в апреле 2017 года.
В отделе судебных приставов по Пряжинскому району в 2018 году находилось 53 исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной плате.
Первые документы в службу судебных приставов по взысканию зарплаты по обоим предприятиям стали поступать в апреле 2017 года. Основными должниками являются два крупных предприятия Пряжи, на которых трудились более 100 человек (численность менялась в зависимости от сезонности и периода работ).
Судебные приставы выстроили диалог с директорами предприятий. Неоднократно проводились совместные совещания по выработке мер, чтобы скорее погасить задолженность, которая продолжала расти. В результате совместных усилий отделом судебных приставов по Пряжинскому району за 2017 год окончено 98 исполнительных производств — выплачена заработная плата на сумму более 5 млн рублей. За 2018 год окончено 15 исполнительных производств — выплачена заработная плата на сумму более 1,5 млн рублей.
Отмечается, что эффективной мерой воздействия на должников стало наложение ареста на имущество должника. Так, благодаря этому в 2017 году было взыскано порядка 1,8 млн рублей для погашения заработной платы.
Руководство предприятий продолжает выплачивать долг. Судебные приставы ОСП по Пряжинскому району ведут исполнительные производства по факту.
По материалам: ptzgovorit.ru
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