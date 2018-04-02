Общественников привлекут к проверке «растаявшего» асфальта в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Общественные организации примут участие в проверке дорог Удмуртии. Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 2 апреля, рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Жители Ижевска каждую весну жалуются, что вместе со снегом «тает» и асфальт.

«В 2017 году мы реализовали проект по безопасным и качественным дорогам, — сказал Александр Бречалов. — Договорились, что итоги подведём весной: уйдёт у нас асфальт со снегом или не уйдёт. Прошу максимально открыто, со всеми общественными организациями (дорожный патруль, общество автомобилистов и другие), со всеми желающими выезжать на объекты и проводить проверку. Дороги нужно делать так, чтобы в течение 4-5 лет они были в том состоянии, в котором мы их сдали после ремонта. Мне много людей пишут: вы «молодцы», летом отремонтируете, а весной всё это превращается в ямы. Если у нас на каком-то участке получилось так, как все привыкли, что асфальт сходит вместе со снегом, то заказчик, исполнитель, контроль садятся за стол переговоров и выясняют, почему так произошло? Меня не устраивает и не интересует, что там по гарантии. Мы не будем каждый год заново осваивать бюджет на содержание отремонтированных дорог и на латание дыр».