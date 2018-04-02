Похудевшая после третьих родов Анна Седокова вновь может себе позволить носить обтягивающие платья 

Некоторое время после рождения сына Гектора она скрывала фигуру, однако на премьере мистического триллера фильма «Гоголь. Вий» в столичном кинотеатре «Октябрь» блеснула тонкой талией в обтягивающем платье. Красная помада и statement-очки в массивной оправе дополнили активно сексуальный образ. Фотографии не оставляют сомнений — танцы на пилоне помогли, Анна Седокова вернула себе великолепную форму. Теперь она выглядит идеально не только в своем Instagram, где также стала чаще делиться фото и видео в платьях — второй коже.
Также гостями премьеры стали Елена Летучая, Максим Матвеев, Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая, Лукерья Ильяшенко и многие другие — ищи больше фото в нашем отчете!
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Фото:пресс-служба, Instagram