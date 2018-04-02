Продавать сим-карты можно будет в нестационарных павильонах

Заниматься продажей сим-карт по договору операторы связи смогут не только в оборудованных стационарных объектах, но и в нестационарных павильонах.

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », указано, что для упорядочения заключения договоров об оказании услуг связи и прекращения распространения нелегальных сим-карт в статье 44 Федерального закона «О связи» были установлены требования к объектам, которые операторы связи вправе использовать для заключения договоров об оказании услуг связи.

Согласно законодательству операторы связи для заключения договоров об оказании услуг связи должны использовать помещения или их части, находящиеся в собственности, оперативном управлении или аренде, оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах для торговли, или объекты с залами, рассчитанными на одно или несколько мест.

В указанный перечень включены стационарные неторговые объекты, а также аэропорты, вокзалы, а также и стационарные и нестационарные павильоны, имеющие небольшой торговый зал.

Одновременно с этим законодательство запрещает использование нестационарных торговых объектов для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи.

Таким образом, возникает противоречие в Федеральном законе «О связи» в части возможного использования операторами связи объектов неторгового назначения и нестационарных торговых объектов, которое приводит к неопределённости в правоприменительной практике.

Автор инициативы напомнила, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которым предусматривается введение ответственности за нарушение операторами связи требований к объектам для заключения договоров об оказании услуг связи.

Настоящий законопроект направлен на устранение возникшего противоречия и позволит уточнить состав административного правонарушения, который предлагается ввести в КоАП, заключила Людмила Бокова.