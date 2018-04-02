В Подмосковье за I квартал выписали более 680 тыс. льготных рецептов на лекарства

«Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, за первый квартал 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 680 тыс. рецептам на общую сумму в размере 2,7 млн руб.», — цитирует Забралову ее пресс-служба.

По ее словам, сегодня в регионе проживает около 670 тыс. человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения. Это люди с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что льготники в Подмосковье могут получить лекарственные препараты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска.

«Обеспечение жителей льготными лекарствами является приоритетной задачей ведомства. Только в этом году выделено 11,8 млрд руб. на обеспечение населения льготными лекарствами, это на 12% больше, чем в прошлом году», — рассказал Марков.