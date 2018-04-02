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В Подмосковье за I квартал выписали более 680 тыс. льготных рецептов на лекарства
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В Подмосковье за I квартал выписали более 680 тыс. льготных рецептов на лекарства 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
По итогам I квартала 2018 года в Подмосковье было выписано более 680 тыс. льготных рецептов на лекарства, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
«Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, за первый квартал 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 680 тыс. рецептам на общую сумму в размере 2,7 млн руб.», — цитирует Забралову ее пресс-служба.
По ее словам, сегодня в регионе проживает около 670 тыс. человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения. Это люди с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями.
В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что льготники в Подмосковье могут получить лекарственные препараты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска.
«Обеспечение жителей льготными лекарствами является приоритетной задачей ведомства. Только в этом году выделено 11,8 млрд руб. на обеспечение населения льготными лекарствами, это на 12% больше, чем в прошлом году», — рассказал Марков.
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 Ещё 4 источника 
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