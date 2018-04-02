Более 680 тыс. льготных рецептов выписано в Подмосковье с начала года 

Льготники Подмосковья с начала года получили лекарства по более чем 680 тыс. рецептов. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, за I квартал 2018 г. обеспечены лекарственными препаратами более чем по 680 тыс. рецептам на общую сумму в размере 2,7 млн руб.», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. По ее словам, на сегодняшний день в Подмосковье проживает около 670 тыс. человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения. Это люди с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков пояснил, что льготники-жители Подмосковья могут получить медикаменты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска лекарственных средств, включая пять круглосуточных аптечных организаций полного цикла. «Обеспечение жителей льготными лекарствами является приоритетной задачей ведомства. Только в этом году выделено 11,8 млрд руб. на обеспечение населения льготными лекарствами, это на 12% больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Д. Марков.