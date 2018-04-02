Студента ГУУ задержали за вымогательство у школьницы 2 тыс. руб. за нераспространение ее интимных фото 

Студента Государственного университета управления (ГУУ) задержали за шантаж несовершеннолетней. Молодой человек требовал у школьницы деньги, угрожая распространить ее интимные снимки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, сотрудники уголовного розыска на проспекте Мира задержали 19-летнего москвича, учащегося второго курса факультета международного бизнеса ГУУ. «Молодого человека полностью изобличили в том, что он вымогал у 15-летней школьницы 2 тыс. руб., угрожая распространить ее интимные фотографии. О случившемся полиции сообщил отец потерпевшей», — пояснил источник.
Студент дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде.
Ранее старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова сообщила Агентству «Москва», что следствие устанавливает местонахождение подозреваемого в распространении детской порнографии в интернете. Согласно данным СК, злоумышленник познакомился в социальных сетях с девочкой 2003 г. рождения и склонил ее к изготовлению и передаче ему своих откровенных фотографий фотографий. В дальнейшем несовершеннолетняя отказалась делать новые снимки, и тогда подозреваемый распространил имеющиеся у него фото среди знакомых девочки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о распространении детской порнографии в сети.