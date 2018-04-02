Студента ГУУ задержали за вымогательство у школьницы 2 тыс. руб. за нераспространение ее интимных фото

По словам собеседника агентства, сотрудники уголовного розыска на проспекте Мира задержали 19-летнего москвича, учащегося второго курса факультета международного бизнеса ГУУ. «Молодого человека полностью изобличили в том, что он вымогал у 15-летней школьницы 2 тыс. руб., угрожая распространить ее интимные фотографии. О случившемся полиции сообщил отец потерпевшей», — пояснил источник.

Студент дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде.