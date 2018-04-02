Важное управление областной администрации покинул известный специалист

Одно из самых важных подразделений администрации Костромской области осталось без заместителя начальника. Как узнал KOSTROMA.TODAY, управление по вопросам внутренней политики покинул Игорь Калмыков. Он занимал там должность заместителя начальника.

Управление внутренней политики курирует все, что происходит в муниципалитетах Костромской области, а также партии и общественные движения.

Игорь Калмыков около 10 лет работал в управлении, последние 6 лет — в должности заместителя начальника управления. Теперь он пошел на повышение — перешел в аппарат полномочного представителя Президента в Центральной Федеральном округе.

«Игорь Калмыков назначен федеральным инспектором полномочного представителя Президента РФ в ЦФО», — говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

Отметим, что долгое время эта должность была вакантной.