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Екатеринбургские улицы будут мыть шампунем весь апрель
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Екатеринбургские улицы будут мыть шампунем весь апрель 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В апреле после вывоза снега коммунальщики начнут очищать от грязи и мусора дорожные лотки и мыть покрытие специальным шампунем. Об этом «Уралинформбюро» сообщила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.
"Мытье дорог шампунем позволяет удалить и пыль, и остатки химических материалов, которыми они обрабатываются во время гололеда. Поэтому мыть улицы шампунем будем весь апрель", — отметила она.
Помимо комитета благоустройства, к уборке города после зимы подключатся и другие подразделения мэрии. В частности, комитет по торговле проконтролирует чистоту киосков, витрин магазинов и остановочных павильонов.
По словам Благодатковой, особое внимание будет уделено «наведению порядка» в мегаполисе и во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в столице Урала этим летом.
"Разработана специальная технология уборки. Просчитано все до минут — сколько будет задействовано человек, техники. Будут установлены дополнительные урны, контейнеры для мусора. Поэтому мы надеемся, что город достойно проведет эти дни", — заявила Тамара Благодаткова.
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