В СВАО 14 апреля в пяти библиотеках пройдет «Тотальный диктант»

Проведение всероссийского «Тотального диктанта» в этом году запланировано на 14 апреля. Желающим проверить свои знания нужно пройти регистрацию на сайте проекта в качестве участника. Эта услуга доступна с 4 апреля.

— Сразу пять библиотек Северо-Восточного округа столицы станут площадками «Тотального диктанта», — проинформировали в ГБУК ЦБС «Библиотеки СВАО».

Для жителей округа будет организована работа площадок:

— Библиотеке № 61 на Верхоянской.

— Библиотеке-медиацентре № 67.

— Библиотеке «Школа супергероев» (Центральная библиотека СВАО).

— Библиотеке № 48 на Новоалексеевской.

— Библиотеке № 49 на ул. Корнейчука.