В СВАО 14 апреля в пяти библиотеках пройдет «Тотальный диктант» 

Проведение всероссийского «Тотального диктанта» в этом году запланировано на 14 апреля. Желающим проверить свои знания нужно пройти регистрацию на сайте проекта в качестве участника. Эта услуга доступна с 4 апреля.
— Сразу пять библиотек Северо-Восточного округа столицы станут площадками «Тотального диктанта», — проинформировали в ГБУК ЦБС «Библиотеки СВАО».
Для жителей округа будет организована работа площадок:
— Библиотеке № 61 на Верхоянской.
— Библиотеке-медиацентре № 67.
— Библиотеке «Школа супергероев» (Центральная библиотека СВАО).
— Библиотеке № 48 на Новоалексеевской.
— Библиотеке № 49 на ул. Корнейчука.
Отметим, «Тотальный диктант» будет проходить уже в 15 раз. Предполагается, что к нему присоединятся более 1000 городов и других населенных пунктов, причем не только в России, но и в других странах.