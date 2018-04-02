На международном форуме в Сочи обсудят транспорт будущего

На XIII Международном железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520» пройдет дискуссия, посвященная транспортным средствам будущего. Спикером сессии «Промышленный дизайн. Опыт Tangerine» выступит Мэтт Раунд, главный креативный директор международной компании Tangerine, в портфолио которой входят революционные проекты дизайна вагонов Heathrow Express, оформление первого в мире бизнес-класса с горизонтальными пассажирскими сиденьями для крупнейшего британского авиаперевозчика и многие другие.

Мэтт Раунд расскажет о том, как эмпатия и глубокое изучение пользовательского опыта способствует созданию уникальных и максимально комфортных интерьеров транспортных средств.

XIII Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520» 6-8 июня 2018 года в Сочи в отелях «Пуллман Сочи Центр» и «Хаятт Ридженси Сочи». На форуме обсудят развитие грузовых и пассажирских перевозок, производство подвижного состава, совершенствование логистических сервисов. Впервые будет рассмотрена тематика корпоративного управления в железнодорожном бизнесе, формирования совета директоров и его взаимодействия с правлением компании, а также лучшие практики молодежного предпринимательства.

"Стратегическое партнерство 1520" — международный бизнес-форум, который призван скоординировать усилия игроков транспортного рынка Евразии по формированию целостной инфраструктуры международных транспортных коридоров, созданию максимально комфортной среды для перемещения пассажиров и грузов.

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте www.forum1520.ru