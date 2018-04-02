«Саратовским авиалиниям» предложили сдать сертификат эксплуатанта

Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно сдать сертификат эксплуатанта. Об этом говорится в письме руководителя ведомства Александра Нерадько на имя гендиректора авиакомпании Алексея Вахромеева, подтвердили «РГ» в Росавиации.

Пока перевозчик имеет право летать вплоть до 27 апреля этого года. И если не исправит все существующие нарушения, то ему грозит остановка полетов.

"Саратовские авиалинии" представили документы, в которых отчитались о «работе над ошибками» и попросили снять ограничения с сертификата. Однако Росавиацию не устроил формальный подход и отсутствие контроля со стороны руководства за деятельностью авиакомпании.

"Представленные документы не подтверждают устранение выявленных несоответствий и замечаний", — считает глава агентства.