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«Саратовским авиалиниям» предложили сдать сертификат эксплуатанта
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Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

«Саратовским авиалиниям» предложили сдать сертификат эксплуатанта 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно сдать сертификат эксплуатанта. Об этом говорится в письме руководителя ведомства Александра Нерадько на имя гендиректора авиакомпании Алексея Вахромеева, подтвердили «РГ» в Росавиации.
Пока перевозчик имеет право летать вплоть до 27 апреля этого года. И если не исправит все существующие нарушения, то ему грозит остановка полетов.
"Саратовские авиалинии" представили документы, в которых отчитались о «работе над ошибками» и попросили снять ограничения с сертификата. Однако Росавиацию не устроил формальный подход и отсутствие контроля со стороны руководства за деятельностью авиакомпании.
"Представленные документы не подтверждают устранение выявленных несоответствий и замечаний", — считает глава агентства.
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