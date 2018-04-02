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Росавиация: «Саратовские авиалинии» не способны безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки
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Росавиация: «Саратовские авиалинии» не способны безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Федеральное агентство воздушного транспорта пришло к выводу, что АО «Саратовские авиалинии» не способно безопасно осуществлять коммерческие воздушные перевозки. К такому выводу специалисты «Росавиации» пришли по итогам проведенной проверки авиакомпании после крушения Ан-148, передает «Взгляд Инфо».
«При проведении проверки АО «Саратовские авиалинии» отмечены нарушения требований пунктов нормативных правовых документов, указанные в настоящем Акте. Рекомендуется в действие сертификата эксплуатанта ввести ограничения, установленные пунктом 105 ФАП-246, в связи с нарушениями требований федеральных авиационных правил в части подготовки и выполнения полетов, приведших к авиационному происшествию», — говорится в акте внеплановой проверки, проведенной с 14 по 16 февраля комиссией Приволжского МТУ Росавиации.
Срок действия сертификата перевозчика ограничен до 27 апреля. Если авиакомпания не устранит все выявленные недостатки, сертификат будет признан недействительным.
Между тем стало известно, что АО «Саратовские авиалинии» предоставили «Росавиации» план устранения недостатков, однако в агентстве отметили, что данные документы не подтверждают устранение выявленных несоответствий и замечаний. Напомним, ранее «Росавиация» по итогам внеплановой проверки выявила ряд нарушений в работе «Саратовский авиалиний». Так, по данным агентства, 22 пилота, командира воздушных судов и бортинженера имели недействительные документы. Позже авиаперевозчик опроверг эту информацию.
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