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Ямочный ремонт в Архангельске начнется до прихода тепла
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Ямочный ремонт в Архангельске начнется до прихода тепла 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Дороги Архангельска начали готовить к ямочному ремонту. Выиграл аукцион на проведение этих работ ОАО «Ремикс». Сейчас идет обрезка краев выбоин для асфальтирования на пр. Обводный канал — от ул. Гагарина до ул. Урицкого.
— В первую очередь для проведения ямочного ремонта определены участки в соответствии с предписаниями ГИБДД. Работы коснутся глубоких аварийных ям и выбоин, — пояснил главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Алексей Калашников.
Как сообщили в пресс-службе администрации Архангельска, в списке участков, где залатают дыры, — ул. Галушина — от пр. Ленинградский до пр. Московский; ул. Павла Усова — от пр. Ленинградский до пр. Московский; пр. Московский — на всём протяжении; набережная Северной Двины от стадиона «Буревестник» до ул. Урицкого.
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