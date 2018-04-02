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Апрель в Пермском крае будет теплее прошлогоднего
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Апрель в Пермском крае будет теплее прошлогоднего 

АиФ Пермь 53 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяков ждёт теплый апрель. По прогнозам синоптиков, он станет теплее прошлогоднего.
«Уже в первой декаде апреля начнётся поступление теплого и влажного воздуха из Южной и Западной Европы, ожидается значительное повышение температуры воздуха и наступление метеорологической весны (переход температуры через 0°)», — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.
Средняя температура воздуха в апреле на севере Пермского края ожидается около нормы, на юге на 1-2° выше нормы. Однако весь месяц прогнозируются резкие скачки температуры.
«Количество осадков в апреле прогнозируется больше нормы на севере края и меньше нормы — на юге края. Такое распределение осадков будет связано с прохождением циклонов по северным траекториям», — поясняют синоптики.
В соответствии с недельными прогнозами модели CFS, неделя с 7 по 13 апреля будет аномально тёплой. Это связано с распространением тёплого воздуха из Европы. В этот период ожидается повышение дневной температуры до +15 градусов и интенсивное таяние снега. Сход снежного покрова в Перми ожидается к середине апреля.
Напомним, в 2014 году в апреле на Пермь обрушилась снежная метель.
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