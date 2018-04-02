Пожизненно осужденный за убийство трех девочек получил компенсацию морального ущерба

Подмосковный убийца трех несовершеннолетних девушек, чья вина была полностью доказана, потребовал возместить ему моральный ущерб. Осужденный к пожизненному сроку женоненавистник Дмитрий Кингольц спустя 14 лет подал иск в суд, в котором свои нравственные страдания оценил в 300 тысяч рублей. И, пусть в символическом размере, но получил компенсацию.

В чем выразились эти самые его «страдания»? В том, что изначально ему предъявили «лишнюю» статью УК, а значит, по его мнению, он стал жертвой несправедливого уголовного преследования.

Почему Тверской суд Москвы моральный ущерб признал, хотя сумму снизил до 1 тысячи рублей? Почему вообще осужденные к пожизненному сроку сейчас массово пытаются доказать, что во время следствия нравственно пострадали?

Чудовищное убийство трех 15-летних подруг Даши, Насти и Лиды произошло в октябре 2003 года (об этом подробно писал «КВ»). Девушки (все трое учились на поваров на первом курсе училища в подмосковном Звенигороде ) опоздали на электричку и с радостью согласились сесть в машину к двум незнакомцам, которые предложили их подвезти. Одним из них был Дмитрий Кингольц.

Уже потом во время следствия выяснится, что он настоящий женоненавистник. Патологическая злость на представительниц слабого пола у него появилась после того, как его ударила ножом в живот сожительница. В тот день именно Дмитрий предложил своему приятелю выпить и «снять малолеток». Девушек завезли в лес. Одну — Лиду — заперли в машине. Двух других — Дашу и Настю — вытащили из авто, изнасиловали и потом (когда поняли, что они расскажут обо всем милиции) убили, перерезав им горло. Лиду они тоже не пощадили, ее труп оставили в другом лесу.

Изначально помимо статьи 105 УК РФ «Убийство» обоим вменялись также статьи 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

— По ст. 131 УК РФ квалифицируются действия, связанные с совершением насильственного полового акта в естественной форме, — поясняет бывший следователь по особо важным делам СК Андрей Гривцов . — По ст. 132 УК РФ — любые иные насильственные действия сексуального характера. Достаточно часто имеют место случаи излишней двойной квалификации, когда одновременно вменяются обе статьи. Как пример, сам процесс раздевания потерпевшей против ее воли перед совершением с ней полового акта следствие могло квалифицировать по ст. 132 УК РФ.

Кингольц, судя по материалам дела, с самого начала утверждал, что, мол, 132-я статья — лишняя. Вроде как «просто» изнасиловал и убил, но никаких извращений себе не позволял, и для него было чуть ли не делом чести это доказать.

— Какая честь, о чем вы, — комментирует эксперт криминального мира Заур Зугумов. — Тот, кто сделал такое с детьми (а они ведь по сути дети, всего пятнадцать лет), никакой чести не имел… Да и наличие или отсутствие этой дополнительной статьи при остальном наборе никак не повлияло бы на отношение к нему за решеткой.

Как бы то ни было, Московский областной суд 30 августа 2004 года оправдал Кингольца по ч. 2 ст. 132 УК РФ «в виду непричастности к совершению преступления», но все равно приговорил к пожизненному сроку.

— Это тот случай, когда сколько бы преступник и его адвокаты ни копались, сколько бы ни искали мелких нестыковок в приговоре, все равно по факту само преступление не предполагает смягчения участи, — заметил источник в Верховном суде.

Из СИЗО женоненавистник попал в колонию «Полярная сова», что в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа . В соседних с ним камерах сидят такие известные персоны, как битцевский маньяк Пичушкин и майор-убийца Евсюков. 14 лет о Кингольце не было слышно — и вдруг иск в Тверской суд!

— В принципе, к нему вопросов нет, — говорит представитель администрации ИК №18. — Спокойный, неконфликтный, режим не нарушает. Он уживчив, так что с подбором сокамерников для него проблем никогда не было. На учетах как склонный к побегу или организации беспорядков не стоит. Вообще он ведет постоянную переписку с судами, требуя компенсации за моральный вред. Вот добился успеха.

Получит теперь на свой лицевой счет от государства тысячу рублей, которую может потратить в тюремном ларьке на сигареты, шоколад, чай. Деньги небольшие, так что хватит максимум на одну покупку.

— Компенсация в одну тысячу рублей, на мой взгляд, выглядит насмешкой и над человеком (каким бы он ни был), и над справедливым осуществлением правосудия, — уверен Гривцов. — Наверняка на его уголовное преследование по ст. 132 УК РФ, которое было признано необоснованным, государство потратило намного больше денежных средств (зарплата допустивших ошибку следователя и прокурора, бумага, расходные материалы и т.п.).

Не выглядит ли насмешкой с его стороны говорить о моральном вреде при всех обстоятельствах? Тут можно только сказать, что по закону моральный вред заключается в том, что человека обвинили в преступлении, которого он не совершал. И не важно, совершал ли он что-то другое или нет. Государство допустило ошибку и должно загладить эту ошибку, в том числе компенсацией.

И все-таки неужто годы заточения не только не пробудили в Кингольце раскаяние, но окончательно лишили совести? Ведь его жертвы мертвы, и ему всю оставшуюся жизнь не мешало бы думать об этом и о том, какой, выражаясь сухими словами, моральный вред он причинил их близким. А негодяй, выходит, еще и себя считает потерпевшим…

Впрочем, дело, возможно, совсем в другом. Сейчас Дмитрию Кингольцу 41 год. Через 11 лет он может добиваться УДО, а в качестве аргумента как раз привести тот факт, что следствие совершило ошибку, государство за нее извинилось и даже выплатило компенсацию морального вреда.

А еще он, возможно, с учетом нынешнего решения Тверского суда подаст иск в ЕСПЧ . Ну, или может попытаться получить что-то у администрации колонии в обмен на то, чтобы в Европейский суд не обращаться.

Сотрудники колоний для пожизненников уверяют, что в последнее время все их подопечные, словно сговорившись, начали оспаривать свои приговоры в судах и требовать моральной компенсации за всякую мелочь.

— Возьмем хотя бы ту самую «Полярную сову», — говорит замдиректора ФСИН России Валерий Максименко . — За первый квартал 2018 года от 345 осужденных «Полярной совы» в различные инстанции было направлено 3763 обращения. Еще никогда арестанты так много не писали…

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