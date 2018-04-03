Жители 60 домов села Злоторёво несколько недель живут без воды

Представители регионального ОНФ написали обращение в правительство Орловской области с требованием восстановить водопровод в селе Золоторево Залегощенского района.

В населённом пункте жители 60 домов на протяжении нескольких недель находятся без воды, сообщили в пресс-службе «Народного Фронта».

По словам сопредседателя регионального штаба «фронтовиков» Валерия Савина, правительству необходимо принять меры для восстановления водоснабжения. В настоящее время жители вынуждены брать воду в расположенных далеко от их домов водоразборных колонках.

— Местная власть пыталась решить данную проблему, но с ней не справилась. Затягивать решение этого вопроса нельзя, и нужно уже сейчас заняться восстановлением водопровода, — заявил Савин.

В региональное отделение ОНФ обратились жители села Золоторева. Они сообщили, что на улицах Железнодорожной, Привокзальной и Костромской, в общей сложности в 60 домах, нет воды. Причиной стал прорыв водопровода. Местными силами восстанавить водопровод не удалось.

— В семьях, которые проживают в этих 60 домах, оставшихся без воды, есть маленькие дети, а также пожилые люди, которым сложно ходить за водой на соседние улицы. В связи с этим затягивать решение проблемы с ремонтом водопровода нельзя, — отметила представитель ОНФ Мария Жукова

Активисты Народного фронта будут добиваться восстановления системы водоснабжения в селе Золоторево, заявили в пресс-службе.