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Жители 60 домов села Злоторёво несколько недель живут без воды
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Жители 60 домов села Злоторёво несколько недель живут без воды 

РИА 57 52 минуты назад
Фото: РИА 57
Представители регионального ОНФ написали обращение в правительство Орловской области с требованием восстановить водопровод в селе Золоторево Залегощенского района.
В населённом пункте жители 60 домов на протяжении нескольких недель находятся без воды, сообщили в пресс-службе «Народного Фронта».
По словам сопредседателя регионального штаба «фронтовиков» Валерия Савина, правительству необходимо принять меры для восстановления водоснабжения. В настоящее время жители вынуждены брать воду в расположенных далеко от их домов водоразборных колонках.
— Местная власть пыталась решить данную проблему, но с ней не справилась. Затягивать решение этого вопроса нельзя, и нужно уже сейчас заняться восстановлением водопровода, — заявил Савин.
В региональное отделение ОНФ обратились жители села Золоторева. Они сообщили, что на улицах Железнодорожной, Привокзальной и Костромской, в общей сложности в 60 домах, нет воды. Причиной стал прорыв водопровода. Местными силами восстанавить водопровод не удалось.
— В семьях, которые проживают в этих 60 домах, оставшихся без воды, есть маленькие дети, а также пожилые люди, которым сложно ходить за водой на соседние улицы. В связи с этим затягивать решение проблемы с ремонтом водопровода нельзя, — отметила представитель ОНФ Мария Жукова.
Активисты Народного фронта будут добиваться восстановления системы водоснабжения в селе Золоторево, заявили в пресс-службе.
Сообщение Жители 60 домов села Злоторёво несколько недель живут без воды появились сначала на РИА 57.
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